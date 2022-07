Beim Festbier-Fiasko war die Kommunikation das eigentliche Desaster

Von: Timo Aichele

Teilen

Timo Aichele, stellv. Redaktionsleiter © Aichele

Die Diskussionen um das Taufkirchener Festbier reißen nicht ab. Das liegt vor allem an der mangelhaften Kommunikation des Fehlers. Kommentar.

Taufkirchen - Es gibt Themen, bei denen versteht der Bayer keinen Spaß. Bier gehört für viele sicher dazu. Entsprechend heiß wird nicht nur in Taufkirchen das Festbier-Fiasko vom Wochenende diskutiert. Das eigentliche Desaster war aber die Kommunikation der Verantwortlichen.

Was war passiert? Darüber rätseln alle, die nicht vom Braumeister eingeweiht wurden. Er spricht von einem „technischen Defekt“, den er aber nicht näher beschreiben will. Wenn man das zu Ende denkt, wären hier Szenarien möglich, die der Brauer sicher nicht andeuten wollte.

Denn dieser technische Defekt in der Produktion eines Grundnahrungsmittels hat dazu geführt, dass das Festbier „anders schmeckt“, „siaßlad“, „irgendwie wie a komischs Radler“ – so Zitate von Volksfestbesuchern. Ein technischer Defekt ist ja immer etwas Unkontrollierbares mit unvorhersehbaren Ergebnissen. Wer sagt dann, dass dabei nicht auch etwas vollkommen Ungenießbares aus dem Zapfhahn hätte strömen können?

All das wollen wir der Taufkirchner Brauerei nicht unterstellen. Wenn man davon ausgeht, dass hier sicher produziert wird, dann bleibt nur eine Erklärung: Das Bier war aus, neues musste her. Schließlich hatte die Brauerei zuvor auch das Isener Volksfest und die große Feier des Burschenvereins Oberes Vilstal beliefert.

Haben die Verantwortlichen in ihrer Not also unfertig ausgelagertes Bier aus den Kellern geholt? Das wäre eine mögliche Erklärung für die ungewöhnliche Süße. Oder wurden von vorneherein Fehler beim Maischen gemacht?

In jedem Fall hätte sofort die Reißleine gezogen werden müssen. Spätestens, als sich am Freitag die ersten Gäste über das siaße Gwasch beschwerten. Stattdessen wurde das merkwürdig schmeckende Bier noch am Samstag ausgeschenkt. Augen zu und durch.

Dabei hätte der Notstand auch als Erfolgsmeldung verkauft werden können. Schaut her, das Volksfest läuft so gut, dass das Bier knapp wird. Mit diesen offenen Worten hätte jeder verstanden, wenn anderes Bier in den Krügen schäumt – nur halt nicht mit merkwürdigem Geschmack.