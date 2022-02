Krapfen-Trends und Marmeladen-Unfälle

Von: Birgit Lang

In ihrem Element: Konditorin Monika Lang an der Krapfenfüllmaschine. © Birgit Lang

Konditorin Monika Lang kann viel über Krapfen erzählen. Wie wird das beliebte Schmalzgebäck perfekt gebacken? Wo stammt es her? Welche Krapfen-Genießer-Typen gibt es? Und vieles mehr.

Dorfen – Über die Entstehung des Krapfens gibt es verschiedene Theorien. Manche führen ihn auf die Wiener Zuckerbäckerin Cäcilia Krapf zurück, die ihrem Mann im Streit eine Teignudel nachgeworfen haben soll. Der süße Germteig sei im Topf mit siedenden Fett gelandet, und der Krapfen war geboren. Oder war es doch ein Berliner Zuckerbäcker, der ein Gebäck in Kanonenkugelform für die Soldaten Friedrichs des Großen herstellen sollte?

So amüsant wie die Mythen, die sich um den Ursprung des beliebten Schmalzgebackenen ranken, so lustig sind auch viele weitere Geschichten, die es über ihn zu erzählen gibt. Es soll sogar eine Dorfener Persönlichkeit geben, die ihren Spitznamen einem Krapfen verdankt. Als Selbiger einen solchen vernaschen wollte, blies ihm ein Mädchen den Puderzucker ins Gesicht. So hatte der „Pudi“ seinen Namen weg.

Eines aber ist sicher, der Krapfen ist ein aufwendiges Gebäck, mindestens 15 Handgriffe benötigt er, bis er verschmaust werden kann, wie Konditorin Monika Lang aufzählt. Wie viele tausend Krapfen sie in über 30 Berufsjahren gefertigt hat, weiß sie nicht, auch Brandblasen hat sie nicht gezählt.

Verschiedene Typen von Krapfen-Essern Monika Lang hat ihre eigene Theorie, um Krapfen-Esser in bestimmte Typen zu kategorisieren.

Der Kenner steht meist auf feine Hiffenmarmelade, wie die Hagebuttenkonfitüre im Fränkischen genannt wird.

Der Skeptiker befürchtet, dass es sich nicht um Marmelade, sondern um Ketchup bei der Füllung handeln könnte.

Der Experimentierfreudige probiert jede neue Kreation und Geschmacksrichtung aus.

Der Traditionelle will seine geliebte Aprikosenmarmelade.

Der Sparsame kauft am liebsten das Sixpack im Supermarkt.



Mit modernen Anlagen könne man 48 Stück auf einmal backen, erzählt die Taufkirchenerin. „Die drehen sich selber um und man muss sie nur noch rausnehmen.“

Monika Lang hatte mit 16 Jahren ihre Konditorlehre in München begonnen, war dann in verschiedenen Konditoreien und Confiserien, auch als Patissière beim Bayerischen Hof, tätig, zudem in London, wo sie unter anderem Motivtorten für Scheichs und andere Reiche hergestellt hat. Bis 2019 arbeitete die Konditorin insgesamt 25 Jahre lang bei Martin’s Backstube in Dorfen, nun ist sie in der Bäckerei Sellmaier in Maria Thalheim angestellt.

„Er muss frisch, locker und fluffig sein“, sagt die Expertin über Krapfen. Man schmecke es, wenn altes, billiges Fett verwendet werde. Deshalb empfiehlt sie, hochwertiges Fett mit einem hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren und es regelmäßig zu wechseln. Auch Butterschmalz sei okay.

Nach dem Genuss von Krapfen wird so mancher von Sodbrennen geplagt, egal, ob sie nun daheim gemacht oder gekauft wurden. „Manche vertragen es halt besser“, sagt Lang grinsend. Das Gebäck sei aber an sich keine fettige Angelegenheit, sagt die Konditorin. Ein Krapfen hat durchschnittlich zehn Gramm Fett. Er schwimme schließlich nur im Fett, bis er Farbe angenommen habe, und sauge sich nicht voll, wenn das Fett die richtige Temperatur habe.

Marmelade als die klassische Füllung habe auch nicht so viel Kalorien wie Nougat oder Sahne. Die beliebtesten Krapfen seien nach wie vor die Klassiker mit Aprikosen- oder Hagebuttenmarmelade, gefolgt von Vanille- und Schoko- oder Eierlikörkrapfen. „Je gspinnerter, desto künstlicher“, sagt die Fachfrau. Wer auf Gummibärchen-Krapfen stehe, dürfe sich der meisten künstlichen Aromastoffe sicher sein.

Neue Trends und Themen werden gerne bei dem beliebten Faschingsgebäck aufgegriffen, sei es der Corona-Krapfen mit Maske oder Kultgetränke wie Goaßmaß, Spritz oder Gin, die sich in der Füllung im Innenteil befinden. Um davon einen g’scheiden Rausch zu bekommen, müsste man aber schon Unmengen verzerren.

Es gebe auch verschiedene Krapfen-Ess-Typen, stellt Lang fest. „Viele suchen immer zuerst das Loch, in dem die Füllung reingespritzt wurde, und beißen dann gegenüber rein, um die ganze Füllung auf einmal zu erwischen.“ Aber Vorsicht: Der versierte Krapfenvertilger weiß, dass er die Einstichstelle zudrücken muss, damit dort nicht alles rausflutscht.

Manche knabbern außen um den Krapfen herum, andere reißen ihn in Stücke, um damit in die Füllung einzutunken. Nicht wenige stopfen sich das ganze Stück in den Mund, was nicht immer sehr appetitlich aussieht. Gleiches gilt für Puderzucker oder Fondantreste, die im Bart kleben, oder Marmeladen- und Schokoladenspritzer auf Krawatte und Hemd.

Gut erinnern kann sich Monika Lang noch, als einmal ein leidgeplagter Mann in den Laden stürmte und die Apfelkrapfen umtauschen wollte, weil seine „Frau, die nicht mag. Die sind ja so greislig, die kann kein Mensch fressen“, habe sie geschimpft. Worauf die Chefin erwiderte: „Guada Mo, ich kann doch keine Krapfen austauschen. Drückens halt das Kompott raus, dann können s’ es so essen.“

Nie habe es allerdings Beschwerden gegeben, wenn die Konditorin auf den Silvesterkrapfen statt Prosit Neujahr „Persil“ oder „Post it“ Neujahr geschrieben hatte. „Entweder es hat keiner gemerkt oder sie haben es auch lustig gefunden“, meint sie.

Es gab auch schon die Idee von einem Krapfen-Roulette, erzählt Lang weiter. „Derjenige, der den mit Senf gefüllten, gut zwischen den anderen getarnt Liegenden, erwischt, hat die nächsten sechs frei, ist allerdings nicht in Serie gegangen.“ Senffüllungen seien in den 70er und 80er der „Brüller“ auf jeder Party gewesen. Heute müsse es wohl schon Chili sein, um für Stimmung zu sorgen.

