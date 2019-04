„Schuhe“ lautet das Motto der Ausstellung im Taufkirchener Rathaus, die noch bis zum 28. Juni besichtigt werden kann.

Taufkirchen–Bei der gut besuchten Vernissage erklärten die Akteurinnen der Künstlergruppe Isen, warum ihre Schuh-Werke nicht nur ästhetischen Reiz haben, sondern eine philosophische Dimension.

Es ist mehr als ein Klischee: Frauen lieben Schuhe. Ob in High Heels zur Party, mit Chucks durch die City oder tänzelnden Schrittes in den Spitzenschuhen der Ballerina – Schuhe laden nicht nur zum Fantasieren ein, sie haben auch eine eigene Story, sagen die 15 Künstlerinnen aus Isen und Umgebung unisono. „Wer Schuhe trägt, hinterlässt Spuren. Es gibt abgetragene und ausgelatschte Schuhe, praktische und modisch-schicke. Am Schuhwerk erkennt man den Menschen“, erklärt Rosmarie Weigert. Es war ihre Idee, einmal Schuhe in den Fokus der Malkurse zu stellen, die seit nunmehr zehn Jahren ein Mal in der Woche in Isen stattfinden.

Ihre Kollegin Claudia Taub hat schon seit vielen Jahren ein Faible für ausgefallene Schuhmode: „Mit dem Alter sind die Schuhe allerdings immer flacher geworden, denn meine Füße vertragen keine Pfennig-Absätze mehr. Dafür male ich nun hochhackige Pumps.“ Ihr eigenes Schuhwerk, das sie am Abend der Vernissage trägt, ist mondän – ebenso das knallige Bild, das nun im ersten Stock des Rathauses hängt. Ein wahres „Farbenspiel“, passend zum Namen der Ausstellung.

An den Wänden des Rathauses können die Besucher auch Alltägliches bewundern. Von Babyschuhen bis zu knallgelben Gummistiefeln reicht die Palette. Insgesamt 55 Werke schmücken das Amt. Neben den Schuh-Motiven finden sich auch einige andere Kunstwerke, beispielsweise Kühe und Schafe oder Berge und Felder.

„Leere Wände sind wir nicht gewohnt“, sagte Bürgermeister Franz Hofstetter bei der Vernissage. Immerhin sei das Rathaus ein Garant für Publikum. „Die Leute kommen meistens zu uns, um sich zu beschweren – sie sehen sich die Bilder an, entspannen sich und lächeln wieder“, weiß der Rathauschef.

In der Künstlergruppe sind nur Frauen. Erfrischend feminin seien deshalb die Bilder, so der gelernte Kirchenmaler Robert Grundler, Mentor und Gründer der Künstlergruppe Isen. „Schuhe und Frauen, das gehört zusammen. Schöne Beine werden durch hochhackige Schuhe noch zusätzlich betont.“

Neben der ästhetischen Botschaft haben die knallroten Chucks, gemalt von Künstlerin Sylvia Mannhart, fast schon etwas Philosophisches. Die Landshuterin hat im Englischen Garten in München ein Paar knallrote Turnschuhe gesehen, die an einem Baum hingen. „Dieses Bild gefiel mir so sehr, ich musste es malen“, sagte die junge Frau. „Die Seele baumeln lassen, habe ich damit assoziiert. Wir sollten öfters unsere schweren Schuhe ausziehen und leichten Fußes durchs Leben gehen.“

mhe

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie am Donnerstag von 14 bis 19 Uhr.