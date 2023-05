„Kunterbunte Familien“ in Taufkirchen: Treff von Eltern behinderter Kinder

Von: Alexandra Anderka

Inklusionshelfer aus dem Wahlkurs „Inklusiv unterwegs“ am Gymnasium Dorfen kümmern sich um die Kunterbuntis, unterstützt von Betreuungslehrerin Kathrin Lang (l.). Am Teig formen sind (ab 2. v. l.): Nina Gohlke, Mimmi, Amélie Mehne, Mia Riedl und Konfetti Juliana. Markus Kroker (M.) schaut zu. © Anderka

15 Familien aus dem Landkreis Erding haben sich zu „Kunterbunte Familien“ zusammengetan. Sie alle haben Kinder mit Behinderungen. Dorfener Gymnasiasten betätigen sich als Inklusionshelfer.

Taufkirchen – Levi (12) steht im Tor, der gleichaltrige Max nimmt Anlauf und schießt, Levi hält den Ball und strahlt. Von Weitem jubelt Mama Tanja Kroker: „Bravo Levi“. Levi und Max sind, wie sechs weitere Buben und Mädchen, die sich an diesem Nachmittag im Mehrgenerationenhaus in Taufkirchen vergnügen, „besondere Kinder“. Sie alle haben eine Behinderung, die meisten geistige Einschränkungen, ein Mädchen sitzt im Rollstuhl. Ihre Familien, insgesamt sind es 15 aus dem Landreis Erding, eine von außerhalb, haben sich unter dem Verein „Kunterbunte Familien“ zusammengetan. Den hat Tanja Kroker 2011, kurz nach der Geburt ihres Sohnes Levi, mit ihrem Mann Markus gegründet.

Anfangs trafen sich die Familien einmal im Monat und tauschten sich bei Kaffee und Kuchen aus. Seit 2019 sind an diesen Nachmittagen Inklusionshelfer dabei. Das sind Schüler im Alter von 12 bis 17 Jahren, die den Wahlkurs „Inklusiv unterwegs“ am Gymnasium Dorfen besuchen, Kroker ist dort Musiklehrerin. Als sich die Schule für das Siegel „Inklusionsschule“ beworben hat, dachte die Lehrerin sofort an ihren Verein und rief den Wahlkurs ins Leben.

Mittlerweile wird sie von der Inklusionsbeauftragten Kathrin Lang, die Latein- und Französisch am Gymnasium unterrichtet, unterstützt. „Wir bereiten vorab Spiele oder Bastelarbeiten vor. Wir überlegen uns Sportaktivitäten für die Kinder, immer unter Berücksichtigung des jeweiligen Alters und der Behinderung. Außerdem denken wir uns Alternativen aus, falls die Kinder müde werden und sich aus der Gruppe zurückziehen wollen“, erklärt Lang.

Die Inklusionshelfer bekämen vorab aktuelle Informationen zu den „Kunterbuntis“. „Unsere Schüler sind gigantisch“, lobt die Inklusionsbeauftragte. Die Jugendlichen betreuen während der zweistündigen Vereinstreffen jeweils ein kunterbuntes Kind oder mehrere Konfettis, so heißen die gesunden Geschwisterkinder.

Kurz nach der Geburt von Levi hat Tanja Kroker den Verein „Kunterbunte Familien“ ins Leben gerufen. © Anderka

Es duftet nach frischem Hefeteig aus der Küche des Mehrgenerationenhauses. Betreuungslehrerin Lang, die Gymnasiastinnen Nina Gohlke, Amélie Mehne und Mia Riedl formen zusammen mit Mimmi (14), Eva (10) Anne (12), Max (12), Zoey (10) und Konfetti Juliana aus dem Teig Käfer, Blumen, Herzen und Ringe. Die Kunstwerke werden auf ein Backblech geschichtet und in den Ofen geschoben. Bis sie goldbraun sind, toben die Kinder im Garten mit ihren Inklusionshelfern. Einer davon ist Marc Galizki-Seisenberger. Der 15-jährige Dorfener, der bei Wacker-Burghausen Fußball spielt, kommt vor allem bei den Buben gut an. Die aber auch bei ihm: „Die strahlen eine Lebensfreude aus, das ist ansteckend“, sagt er, „sie versprühen gar keine negative Energie“.

Das liegt wohl vor allem daran, dass alle Kunterbuntis, das bestätigen ihre Eltern unisono, den inklusiven Nachmittag lieben. Gabi Bichlmaier sagt lachend: „Wir sind jedes Mal viel zu früh da, weil sich Eva so auf die Treffen freut und schon darauf hinfiebert.“ Bichlmaier ist noch nicht so lange beim Verein, genießt es aber sehr: „Die Eltern sind alle offen und wir wurden hier sehr herzlich aufgenommen.“

„Es is einfach schee“, sagt Alexandra Lindenau, die Mutter von Max. Sie ist seit der Gründung dabei, ebenso wie Susanne Kuchta, die mit Tochter Anne (12) sogar aus Wasserburg anreist, weil sie den Kontakt nicht missen möchte.

Den Eltern tut es gut, sich zwei Stunden ungestört auszutauschen und „sich nicht erklären zu müssen“, das betonen alle. Sie schätzen das „super Engagement“ der Inklusionshelfer sehr. Kroker betont aber auch, dass diese gelebte Inklusion eine Win-Win-Situation für beide Seiten sei. „Unsere Kinder wachsen freier auf, wenn sie mit Kindern ohne Behinderung in Kontakt kommen, aber auch die Inklusionshelfer lernen viel, zum Beispiel Geduld, Ausdauer und Rücksichtnahme.“

Bianca Noske, die Mutter von Mimmi, genießt es, mal abschalten zu können. „Unsere Kinder haben einfach mehr Bedarf“, sagt sie. Tina und Thomas Mitschke aus Dorfen sind mit Lisa (7) und Schwester Lea da, die mittlerweile als Inklusionshelferin fungiert, „aber nicht für die eigene Schwester“, sagt Tina Mitschke lachend. Auch Levis älterer Bruder Silas ist helfend mit von der Partie. Für die Geschwisterkinder sei es auch nicht immer leicht, mit einem behinderten Geschwisterkind zu leben. Sie müssten viel zurückstecken,weiß Kuchta.

Bei den Vereinstreffen tauschen die Eltern Tipps aus, gerade, was die Beschaffung von Hilfsmitteln, Reha- oder Behördenanträge anbelangt. Und schnell entspinnt sich eine Diskusssion über die mangelnde Inklusionsbereitschaft in Deutschland. „Wir sind europaweit auf dem vorletzten Platz“, weiß Kuchta, und Bayern reihe sich wiederum innerhalb von Deutschland auf den hinteren Plätzen ein. „Im Landkreis Erding gibt es nicht einmal eine Beratungsstelle für Familien mit behinderten Kindern“, beklagt Tanja Kroker. Der Bundestag hat 2016 das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen gesetzlich verankert, die Umsetzung stecke jedoch noch in den Kinderschuhen. „Jeder schiebt es auf den anderen“, beklagt Kuchta und meint: „Es reicht halt nicht, nur eine Rampe zu bauen.“