„Kunst, Ausrufezeichen“

Teilen

Beim spanischen Abend stellte Samuel Maurer den neuen Taufkirchener Verein „Kunst? e.V.“ vor. © HABERL

Taufkirchen - Verein feiert mit spanischem Abend im Kulinaria Premiere und wählt Vorstandschaft.

Der Klang von Flamenco-Gitarren im Restaurant Kulinaria weckte kurz vor der Umstellung auf die Sommerzeit Sehnsucht nach mehr Sonnenschein und wärmeren Temperaturen. Eingeladen hatte der neu gegründete Verein „Kunst? e.V.“, der sich mit einem spanischen Abend erstmals der Öffentlichkeit präsentierte.

Noch zwischen den Gängen, einem von Kulinaria-Inhaber Christian Reiter ausgezeichnet arrangierten Tapasteller und einer original andalusischen Paella, schnappte sich Bürgermeister Stefan Haberl (CSU) das Mikrofon und gratulierte dem jungen Verein: „Kunst, Fragezeichen? Ich würde schon eher meinen: Kunst, Ausrufezeichen!“ Nach zwei schwierigen Jahren für die Kunst- und Kulturszene hoffe auch er wieder auf ein Aufleben in allen Bereichen und würdigte den Mut der Vereinsgründer.

14 Kulturhungrige, der Großteil erst Mitte 20, hatten sich im November 2021 zusammengefunden, um nach allen gesetzlichen Vorgaben eine Gründungsversammlung abzuhalten. Zu den einzelvertretungsberechtigten Vorständen wählten sie Dominik Faltlhauser (Vorsitzender), Fabian Holzner (stellvertretender Vorsitzender) und Samuel Maurer (Schatzmeister). Ergänzt wird das Vorstandsteam durch Tom Feldmeier, Kilian Fleck und Sebastian Wolfrum.

„Noch davor galt es eine Satzung auszuarbeiten. Fünf Seiten mit 42 Punkten waren das Resultat, das glücklicherweise der Prüfung des Amtsgerichts standhielt. Auch die beabsichtigte Gemeinnützigkeit wurde genehmigt“, erzählt der Vorsitzende. Seit Ende Januar waren die Künstler schließlich ein eingetragener Verein, so Holzner.

Schatzmeister Maurer ergriff zwischen den Rhythmen von Sevillanas, Seguiriyas und Rumbas im Kulinaria die Gelegenheit, um den circa 70 Gästen die Absichten der inzwischen 25 Mitglieder vorzustellen: „Wir wollen Kreative aus allen Kunstrichtungen zusammenbringen und vernetzen. Schreibende, malende und viele musizierende Taufkirchener haben wir bereits in unseren Reihen und sind offen für fast alle Richtungen und jede Generation. Nach außen hin möchten wir durch Veranstaltungen in Erscheinung treten, intern befassen wir uns derzeit mit dem Einzug in unser künftiges Vereinsheim in der Reckenbacher Straße, neben Jugendzentrum und Gemeindearchiv.“ Das Gebäude befindet sich in Besitz der Gemeinde, die bei Aufkommen des Gründungsgedanken 2019 bereits Unterstützung signalisierte.

Mehr als sechs Wochen Vorbereitung investierte der Verein in die erste Veranstaltung. Mit Wirt Christian Reiter feilte man am möglichst authentischen Menü, und mit Ingrid Kratzer suchten sie dazu passende Weine aus. Der technische Rahmen für den Auftritt der Münchner Flamenco-Formation, bestehend aus Sänger Vincenzo Fantacone, Perkussionist Wolfgang Peyerl und Gitarrist Simon Dollrieß, wurde bereitgestellt.

Den spanischen Abend, der sich zur Nacht ausdehnte, werteten alle Beteiligten als Erfolg. Nun ist der Verein auf der Suche nach weiterem Zulauf. Wer sich ebenfalls beteiligen will, findet Kontakt und Infos unter www.kunst-fragezeichen.de. red