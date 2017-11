Landrat lässt das Schützenwesen hochleben

Anlässlich des 150-jährigen Gründungsfestes hat der Vorstand der Altschützen Taufkirchen alle Helfer zu einem kleinen Fest ins neue Vereinsheim am Waldbad eingeladen.

Taufkirchen – Als Ehrengäste waren Schirmherr und Landrat Martin Bayerstorfer sowie Gauschützenmeister Georg Schatz gekommen. Bayerstorfer würdigte den Schützensport im Landkreis und auch bei den Altschützen. Der Landrat wies darauf hin, dass derzeit etwa zehn Prozent der Bevölkerung des Landkreises Erding in Schützenvereinen Mitglied seien. Die Gemütlichkeit und Zusammengehörigkeit werde hier noch sehr gepflegt. Als besondere Ergebnis der Zusammenarbeit würdigte Bayerstorfer den Bau des neuen Vereinsheimes mit den Jungschützen Taufkirchen und wünschte hier „Gut Schuss“.

Schützenmeister Norbert Saler bedankte sich beim Landrat für die Schirmherrschaft und für die Unterstützung beim Bau des Vereinsheimes. Saler gab auch bekannt, dass es 2018 mit den Jungschützen einen Tag der offenen Tür geben werde.

Im Anschluss wurden mehrere Mitglieder für besondere Leistungen geehrt. Das Protektorzeichen in Gold wurde an Konrad Empl, Karl-Heinz Felbinger, Manfred Heigl, Helmut Lechner, Norbert Saler und Rudolf Wegmann verliehen. Das Ehrenzeichen für Fahnenabordnungen in Gold erhielten Christoph Eibl und Karl-Heinz Elschker. Mit der Damenspange des BSSB wurden Brigitte Empl, Silke Felbinger und Christine Saler geehrt. Mit der Silbernen Gams wurde Andreas Posch ausgezeichnet.

Landrat Bayerstorfer überreichte den Altschützen noch eine Schützenscheibe vom Landkreis. Der Vorstand bedankte sich noch mit einem Gutschein und Blumenstrauß bei Christine und Norbert Saler als auch bei Silke und Karl-Heinz Felbinger für die Organisation die beim Gründungsfest. ar