Maximale Volksfestgaudi in Taufkirchen

Von: Birgit Lang

Starke Burschen und Dirndl traten am Donnerstag beim Masskrugstemmen gegeneinander an. 30 Liter Festbier gingen als erster Preis an den Burschenverein Velden. © Birgit Lang

Beim Burschenvereinstreffen auf dem Taufkirchener Volksfest herrschte Top-Stimmung. Beim Schaustellertreffen hat Festwirt Franz Jell ein positives Fazit gezogen: „Mehr geht nicht.“

Taufkirchen – Richtig ab ging es beim 4. Dirndl- und Burschenvereinstreffen am Donnerstagabend auf dem Taufkirchener Volksfest. Die Band Tetrapack sorgte in der vollen Halle für beste Stimmung, nicht nur Sänger Maxi Bauer war komplett durchgeschwitzt. Der Burschenverein Oberes Vilstal richtete zwei Wettbewerbe aus.

Beim Kreuzheben mussten die Dirndl 50 Kilo, die Burschen 100 Kilo möglichst oft mit der Langhantel in die Höhe lupften. Hier gewann Hansi „Danger“ Vorbuchner – als Vorsitzender und Moderator der Veranstaltung außer Konkurrenz – offiziell ging der Sieg an die KLJB Steinkirchen.

Beim Masskrugstemmen gingen drei Dirndlschaften mit halbvollen Massen, drei Landjugenden und drei Burschenvereine an den Start. Die Veldener Burschen siegten und erhielten 30 Liter Freibier. Den Meistpreis holten die 37 angereisten Mädl von der Geislinger Dirndlschaft – 30 Liter Freibier.

Schausteller und Festwirte sind bisher zufrieden mit dem 60. Taufkirchener Volksfest. Das wurde in der Schaustellerbesprechung deutlich. „Mehr geht nicht“, sagte Wirt Franz Jell über das erste Wochenende. Auch der Mittagstisch unter der Woche werde mit täglich bis zu 200 Essen sehr gut angenommen. Und auch der Sicherheitsdienst, der bis 3 Uhr morgens im Einsatz ist, habe sich bestens bewährt, so der Festwirt.

„Wenn 10 000 Leute da sind, wie am ersten Volksfestwochenende, da wird es einfach eng“, erklärte Jell. Er empfahl daher, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen, zahlreiche Volksfest-Busse würden eingesetzt.

Langjährige Schausteller ehrten die Volksfestreferenten Niko Kronseder und Thomas Unterreitermaier sowie Bürgermeister Stefan Haberl (hinten, v. l.): Erich und Ingrid Zimmermann, sowie Tochter Brigitte mit Mutter Lydia Rilke (vorne, v. l.). © Birgit Lang

„Wir haben auf unserem Volksfestplatz viele einheimische Standlbetreiber“, freute sich Bürgermeister Stefan Haberl. Er lobte die Teilnehmer der über 65 Vereine und Fußgruppen, die elf Kutschenbesitzer sowie die vier Kapellen, die beim Festumzug teilgenommen hatten: „Das ist einmalig im Erdinger Gäu.“ Volksfestreferent Thomas Unterreitmaier stellte fest: „Die Leute kommen nach Taufkirchen zum Feiern und nicht, um zu stänkern.“

Bei dem Treffen gab es auch ein besonderes Jubiläum und weitere Ehrungen zu feiern. „Nach Taufkirchen kommen wir seit 60 Jahren“, erklärte Lydia Rilke. Seit einigen Jahrzehnten betreibt sie hier den Autoscooter. Zusammen mit ihrem bereits verstorbenen Ehemann Günther hatte sie 1960 ein Kinderkarussell und einen Losstand, damals noch auf dem Platz zwischen Bezirksguthof und Schlosspark, erzählte sie. „Nach Taufkirchen kommen wir jedes Jahr gerne, hier werden wir immer mit offenen Armen empfangen.“

Was ihr besonders gefalle sei, so die 87-jährige Wartenbergerin, dass es hier, „lauter nette Leute gibt und alles auf den kleinen Dienstweg besprochen und ausgemacht wird“. Hier gelte noch das gesprochene Wort, das auch hinterher eingehalten werde. Auch schon bald zum Inventar gehören Ingrid und Erich Zimmermann. Sie sind seit 50 Jahren mit ihrer Mandelbrennerei in Taufkirchen vertreten. Dieter Diebold kann mit seinem Schießwagen auf sein Zehnjähriges zurückblicken, auch er wurde dafür von der Gemeinde geehrt.