Melissa Mantzoukis ist im DSDS-Finale

Von: Alexandra Anderka

Eröffnete die dritte Live-Show mit „Runnin“ und ist jetzt im Finale: Melissa Mantzoukis aus Taufkirchen. © RTL/Stefan Gregorowius

Taufkirchen - Melissa Mantzoukis hat es ins Finale von Deutschland sucht den Superstar geschafft. Viel Lob gab es von der Jury. Gastjuror Joachim Llambi glaubte gar, eine „griechische Göttin“ auf der Bühne gesehen zu haben. Am Samstag, 7. Mai, um 20.15 Uhr wird der Sieger gekürt. Da muss sich die 18-Jährige noch gegen ihre drei weiteren Mitstreiter durchsetzen, um mit dem Siegerkrönchen nach Hause gehen zu dürfen.

Die 18-Jährige aus Taufkirchen eröffnete den Wettbewerb mit ihrem Soloauftritt und der Nummer „Runnin’ (Lose It All)“ – ein Titel, in dem im Original Mantzoukis’ großes Idol Beyoncé singt. Juror Toby Gad habe im Laufe der Staffel eine „Metamorphose erlebt – von der schüchternen jungen Frau zum Star“, wie er sagte, und Gastjuror Joachim Llambi glaubte gar, eine „griechische Göttin“ auf der Bühne gesehen zu haben. „Ein kleiner Star, fantastisch gemacht“, lobte Florian Silbereisen. „Richtig gut, aber du kannst noch einen Schritt weitergehen. Öffne dein Herz für das Publikum“, ermunterte Ilse DeLange.

Beeindruckend im Duett

Im Duett mit Kandidat Harry Laffontien, ebenfalls Finalist, lieferte die Bankkauffrau die beste Performance ab. Das sah zumindest Juror Gad so. Sie präsentierten zusammen die Edelbalade „You Are The Reason“, im Original gesungen von Calum Scott und Leona Lewis. Die übrigen drei Finalisten wurden von der Jury ebenfalls sehr gut bewertet, also könnte es am Samstag, beim großen DSDS-Finale, zu einem knappen Rennen um den Siegertitel kommen. Die sympathische 18-Jährige hat griechische und georgische Wurzeln. Die gelernte Bankkauffrau spielt seit neun Jahren Klavier und tanzt zudem Hip-Hop. Während ihrer Teilnahme ereilte die junge Frau ein Familienschicksal: Ihr Vater starb völlig unerwartet im Alter von nur 61 Jahren an einem Herzinfarkt. Trotz des traurigen Vorfalls hat die talentierte Taufkirchnerin der Mut und Siegerwille nicht verlassen. Das Finale wird am 7. Mai beim Sender RTL um 20.15 Uhr ausgestrahlt. and