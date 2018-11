„Mindestens 30 Jahre zu früh“

Er war immer gut gelaunt und überall sehr beliebt. Die Nachricht über den Tod von Hans Deliano schockierte nicht nur seine Familie und Freunde. Im Alter von nur 51 Jahren wachte der sympathische Koch und Vereinswirt des Hofkirchener Bürgerhauses vergangenen Samstag nicht mehr auf.

VON BIRGIT LANG

Permering – Am Tag zuvor war er noch mit seiner Frau Martina bei der Jahreshauptversammlung der Schützen gewesen und hatte richtig Gaudi und viel gelacht. Daheim hat er noch mit seiner Tochter Franziska geratscht und ist dann um 2 Uhr ins Bett gegangen.

Hans Deliano war Koch mit Leib und Seele. Gelernt hat er seinen Beruf auf der Schwaiger Alm in Kreuth am Tegernsee. Weitere Stationen waren der Feldmochinger Hof, der Fliegerhorst Erding und die kbo-Klinik in Taufkirchen, wo er sich in den vergangenen 28 Jahrem zum stellvertretenden Küchenchef hocharbeitete.

2002 übernahm er mit seiner Martina, die gelernte Krankenschwester und passionierte Tortenbäckerin ist, das Stüberl der Alten Schule in Unterhofkirchen. Stolz war er auf seine neue Küche im Hofkirchenener Bürgerhaus, die nach seinen Ideen gestaltet wurde. „Wir haben viel gearbeitet, haben es aber als unser Hobby gesehen“, sagt seine Frau.

Unfassbar war sein Tod auch für seine Mitarbeiterinnen. „Er war ein grundfeiner Kerl, hatte immer einen flotten Spruch auf den Lippen. Er war gutmütig und immer darauf bedacht, es jedem Recht zu machen“, beschreibt ihn Irmi Schraufstetter. „Wir haben nicht nur einen Chef, sondern auch einen Freund verloren.“

Bürgermeister Franz Hofstetter gedachte des Verstorbenen bei der Bürgerversammlung im Bürgersaal Taufkirchen, wo er an diesem Abend, sowie bei vielen anderen Veranstaltungen schon, die Bewirtung übernehmen wollte. „Ein großer Verlust“, sagte der Bürgermeister.

Auch im Vereinsleben wird er eine große Lücke hinterlassen. Deliano war viele Jahre Schützenmeiste beim Verein Waldeslust Permering, der später in den Keglerverein überging. Diesem gehörte er ebenso an wie der Feuerwehr Hofkirchen. Sein Kamerad Martin Weber erinnert sich gerne an die humorvolle Art des erfolgreichen Vereinswirtes, der immer ein Schmunzeln auf den Lippen hatte.

Deliano war aber auch ein Familienmensch. Er genoss es sich von seiner Martina daheim verwöhnen zu lassen, zusammen mit ihr und Tochter Franziska im Urlaub die Welt zu erkunden. So konnte er sich heuer noch den langjährigen Traum einer Mittelmeer-Kreuzfahrt erfüllen.

„Zusammen leben, zusammen lachen, zusammen weinen“, sagt seine Frau Martina, die schon viele Verluste in ihrer Familie überstehen musste. Das hat sie stark gemacht. Deshalb lud sie auch ihre Mitarbeiterinnen ein, um noch einmal gemeinsam an ihren Hans zu denken. „Es ist wichtig zu sehen, dass es weitergeht, halt anders, halt ohne ihn.“ Vereinswirtin will sie auf alle Fälle bleiben. Das wäre genau in seinem Sinn. „Er hatte ein Lächeln auf den Lippen und sah so zufrieden aus“, erzählt sie, als sie ihn in der Früh erblickt. „Es muss ein schöner Tod gewesen sein, nur mindestens 30 Jahre zu früh.“

Der Trauergottesdienst mit Urnenbeisetzung ist am heutigen Samstag um 10 Uhr in Unterhofkirchen.