Moosener Kinder sorgen mit Farbe und Fleiß für eine schöne Schule

Pausenhof-Aktion

Von Birgit Lang schließen

Fünf-Tages-Projekt: Die Moosener Grundschüler malen, pflanzen und putzen auf ihrem Pausenhof. So gestalten und verschönern sie ihre Schule.

Taufkirchen– Unglaublich, mit welcher Begeisterung und welchem Elan die Moosener Grundschüler bei ihrem jüngsten Projekt anpackten. Sie putzten Ziegelsteine, schaufelten Sand und schleppten Holz. Bei der Aktion „Wir verschönern unseren Pausenhof“ konnten die Kinder nicht nur ihren Fleiß und ihr handwerkliches Geschick zeigen, sondern auch ihre Kreativität und ihren Teamgeist ausleben. Lehrerin Verena Kainz hatte zusammen mit dem Elternbeirat das Projekt organisiert, das fünf Tage dauerte.

Immer zwei Stunden lang, in der dritten und vierten Stunde, hieß es, Ärmel hochkrempeln. Während die Zwillinge Emma und Leah, Lena, Mia und Pepe, allesamt aus der Klasse 1a, Ziegelsteine und Tonscherben mit Bürsten von altem Staub und Erdreich befreiten, um sie in der Totholz-Ecke einzubauen, waren die Zweitkässler Annika, Moritz und Joshua damit beschäftigt, Himbeerstauden anzupflanzen und Mulch zu verteilen, um Beikräuter im Zaum zu halten.

„Naschen“ tut Annika für ihr Leben gern, verriet sie und zwar daheim, weil es dort ganz viel im Garten zu naschen gibt. Ein paar Meter weiter hatten sie schon eine Bienenwiese angesät. Und noch ein paar Schritte den Zaun entlang hin zum Schulhaus hüpften die Zweitklassler Paul, Simon, Jonas und Vincenz wie die Berserker auf einem frisch angelegten Kies-Sand-Streifen auf und ab. „Wir schieben in auseinander und befestigen ihn“, erklärten sie. Erstklässler Kurbe schob derweil den Schubkarren mit dem Gemisch und Dominik schaufelte den Nachschub rein und raus und kehrte anschließend den Weg. „Das wird der Unterbau für die Totholzecke“, erläuterte Kurbe.

Das Totholz hatte die Gartengruppe bei einer Exkursion im „Moia-Hoiz“, also im Wald der Familie Kronseder aus Maiselsberg, zusammengetragen. Eine Spende der Landwirtsfamilie. Neben der Gartengruppe, habe es auch noch die Zaunlatten-, die Bodenspiel-, die Kletterwand- und die Schlangengruppen gegeben, sagte Kainz.

Wie der Name, ihre Hände, Knie und Klamotten schon vermuten ließen, haben sich Marie, Milla, Elena, Johannes und Lukas mit dem Anmalen von Zaunlatten abgemüht. Auch die Wiese unter den Obstbäumen, wo sie ihre Latten im Schatten bemalten, war nachher kunterbunt. Milla entschied sich dafür, auf ihre Holzlatte „SC Moosen“ in verschiedenen Rottönen zu pinseln. „Ich wollte meiner Fantasie freien Lauf lassen. Das finde ich toll“, sagte Milla (8). Am Ende sollen die kunterbunten Latten am Zaun an der Kreisstraße angenagelt werden, damit die Autofahrer registrieren, dass hier eine Schule ist und sie vorsichtiger fahren.

Vor dem Schul- und Turnhalleneingang saßen und standen weitere Kinder, sie malten dort Spiele auf dem Boden und erneuerten die Schlange, die dort neben der Kletterwand vor Jahren angebracht wurde. Dazu hatte Mama Eva Schober Formen für Zahlen ausgeschnitten, die sie ausmalen konnten. Die Grafikdesignerin aus Wambach hat auch ein neues Schullogo entworfen.