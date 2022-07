„Es braucht keine Helden, nur Optimisten“

Mut und Zuversicht sprach Rektor Adolf Geier den Absolventen der Mittelschule Taufkirchen zu. Der Bürgersaal war mit 240 Feiernden gefüllt. Ihr Schüler habt die Umstände der letzten Jahre geduldig getragen und ausgehalten, das ist aller Ehren wert. Konrektorin Gabriele Reiss bei der Abschlussfeier der Mittelschule Taufkirchen © Fabian Holzner

Das „Komplettprogramm“, wie es Schulleiter Adolf Geier nannte, rund um ihren Schulabschluss wurde heuer den neunten und zehnten Klassen der Mittelschule Taufkirchen gegönnt.

Taufkirchen – Nach Abschlussfahrten und Tanzkursen feierte man am Donnerstag abendfüllend und vor allem gemeinsam die Zeugnisübergabe im vollen Bürgersaal.

„Nach den Umständen der letzten Jahre ist es nicht selbstverständlich, dass wir hier heute so sitzen. Ihr Schüler habt diese geduldig getragen und ausgehalten, das ist aller Ehren wert“, lobte Konrektorin Gabriele Reiss unter dem Applaus der 240 Feiernden und erinnerte auch an die hinzugekommenen beengten Platzverhältnisse durch den Neubau der Mittelschule: „Ihr habt die Last dafür getragen, dass die Generationen nach euch von der neuen Schule profitieren“.

Umso mehr legte man das Hauptaugenmerk darauf, den besonderen Abend zu genießen und mit Vorfreude in Richtung Zukunft der 80 jungen Erwachsenen zu blicken. Die Frage, was diese bringt, stellte auch Adolf Geier in einer motivierenden, Mut machenden Rede, und gab die zuversichtliche Antwort: „Viel mehr Positives, als Negatives. Ihr müsst es nur zulassen und wahrhaben wollen“. Er hielt erklärte, warum sich der Mensch, evolutionsbiologisch begründet, zu sehr auf das Negative konzentriert und stellte alle Erwachsenen in die Verantwortung, der Jugend ein positives Weltbild zu vermitteln. Solche Botschaften ließ Geier in Form von eingespielten Musikvideos folgen, bekannte sich nach „Feuerherz“ und „Silbermond“ als AC/DC-Fan und spornte die Absolventen zu Offenheit und Selbstvertrauen an: „Pessimisten, Zweifler, Schwarzseher, Nörgler haben wir genug. Den Mutigen, Selbstbewussten und Neugierigen gehört die Welt, gehört das Land. Es braucht keine Helden, es braucht Optimisten und Menschen, die Lust aufs Leben haben.“

Zu den Mutigen zählen sicherlich die ehemaligen Schüler, die im Namen ihrer Klasse, vor Mitschülern, Eltern, Lehrern und den Bürgermeistern der Schulverbandsgemeinden auf die Bühne traten, um Abschieds- und Dankesworte an sie zu richten. So wie Luca Achatz, der für die 9a unter Klassenleitung von Eva Regahl sprach und vorwegschickte, wie er zu dieser Aufgabe gekommen sei: „Weil ich mei Mei ned halt’n hab können.“ Er erinnerte an „schindenden“ Sportunterricht, den Kampf mit der Computertechnik einer Lehrkraft und bat um Applaus für die Unterstützung, die er und seine Klassenkameraden von der Schule erfahren haben.

Der Dank der Schülerinnen Magdalena Irl und Paulina Preißler aus der ehemaligen 9b, einem „Chaotenhaufen, der aber immer zusammengehalten hat“, wie sie sagten, ging an zwei Klassenleiterinnen. Martina Meschenat fiel wegen Schwangerschaft aus, auf sie folgte Susanne Denk.

Für ihr „schönstes Schuljahr“ bedankte sich Orfanidou Efthimia bei Klassenlehrer Ulrich Hauer, der die 10a zur Mittleren Reife begleitet hatte. Mit Andreas Lechner, Jonathan Michalik, Andrä Perez und Tiziano Zoia überreichte sie ihm ein Trikot von Eintracht Frankfurt.

Von Klassenleiter Alexander Urban, der krankheitsbedingt fehlte, konnte sich die 10b nur per Video, das dessen Frau Eva mitfilmte, verabschieden. „Herr Urban, Sie haben es echt gerockt“, grüßten Magdalena Brenninger, Christine Wolfrum und Maria Heilmeier den Musiker ins Smartphone.

Gratulationen zu den Schulabschlüssen kamen auch von Taufkirchens Bürgermeister und Schulverbandsvorsitzendem Stefan Haberl: „Hut ab vor euch allen, jeder einzelne hat sein Bestes gegeben. Nun könnt ihr die Anspannung von euch abfallen lassen.“ Maßgeblich am Erfolg seien auch die Lehrer beteiligt, sie können sich ebenso feiern lassen, sagte Haberl.