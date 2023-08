Mittelschule Taufkirchen: Sonnenstrom in übersichtlichen Dimensionen

Von Birgit Lang schließen

Die Gemeinde Taufkirchen beschließt eine PV-Anlage für die Mittelschule mit einer Leistung unter 100 kWp. Aus Kostengründen wird auf einen Energiespeicher verzichtet.

Taufkirchen – Eine Photovoltaikanlage unter 100 Kilowatt-Peak (kWp) soll auf dem Dach der Mittelschule installiert werden. Das entschied der Gemeinderat nach der Wirtschaftlichkeitsberechnung von Julian Bartz. Wichtig war den Räten, die Ausgaben überschaubar zu halten. Was die Berechnung gekostet hat, wurde nicht gefragt.

Der Projektingenieur war aus Köln online zugeschaltet und erklärte die Vor- und Nachteile von zehn durchgespielten Varianten. Dabei legte er vier unterschiedliche Flächen, Ausrichtungen und Neigungen zugrunde. Auch Varianten mit und ohne Batteriespeicher waren Optionen.

Er ging von Nettokosten von 1800 Euro pro kWp aus, bei einem Kreditzinssatz von aktuell drei Prozent und einem Stromverbrauch von 390 000 Kilowattstunden für die Schule pro Jahr. In der Berechnung ging es um Wirtschaftlichkeit, Erträge, aber auch um Ökologie. „Je mehr Leistung auf dem Dach installiert wird, desto mehr Strom gibt es“, sagte er. Wobei er von einer Maximalbelegung aller Dächer auf den Neubauten und der Mehrzweckhalle absah. Mit einberechnet wurde der Eigenverbrauch, denn „die Einsparung von Strombezugskosten ist der größte Gewinn bei einer PV-Anlage“, stellte Bartz fest.

Dem stellte er die Autarkie gegenüber, also den Unabhängigkeitsgrad. „Je mehr Strom ich produziere, desto mehr kann ich verbrauchen.“ Allerdings koste ein großer Speicher auch Geld, was wirtschaftlich wieder uninteressant sei. Die Maximal-Variante sei mit über 4,8 Millionen Euro Investitionskosten deutlich teurer als die Alternativen, die schon bei gut 100 000 Euro beginnen und in seinen Augen „Sinn machen“ würden. Ein weiteres Entscheidungskriterium sei die Amortisationszeit, die in den Fallbeispielen zwischen acht und 20 Jahren liegt.

Das Fazit des Fachmanns lautete: Die 60-kWp-Anlage hat die kürzeste Amortisationsdauer, die 120-kWp-Variante den höchsten Gewinn, und die 182-kWp-Version ist noch wirtschaftlich im Sinne der Nachhaltigkeit.

AfD-Rat Peter Attenhauser, der selbst einige PV-Anlagen betreibt, fragte, warum Bartz die Investitionskosten pro kWp auf 1800 Euro ansetze. Er gehe eher von 1000 bis 1100 Euro aus. Zudem wollte er wissen, wie der Ingenieur den Stromüberschuss bewertet, der ins Netz eingespeist wird. Bartz gab zu, dass die Modulpreise etwas gesunken seien, er aber einen Preisansatz von 1800 Euro sinnvoller, als zu niedrig einzusteigen. Er sei von 5,8 Cent pro eingespeiste Kilowattstunde ausgegangen, ohne Direktvermarkter. 70 bis 80 Prozent Eigenverbrauch bedeute hohe eingesparte Stromkosten, betonte er.

„Ich würde mich auf die Amortisationszeit fokussieren“, sagte WGW-Rat Michael Lechner. „Je kürzer, desto schneller kriegen wir wieder Geld rein. Das wäre für mich der wichtigste Faktor.“ Später gebe es bestimmt auch qualitativ bessere Module und Speicher. Auch Vize-Bürgermeister Christoph Puschmann (CSU) plädierte dafür. „Wenn es gut läuft, können wir nach acht Jahren weitere Module installieren.“

Eine „Bürgerparkanlage“ brachte Kurt Empl (EiMO) ins Spiel. So könnten die Bürger weitere PV-Anlagen finanzieren, und man könne das „ganze Dach vollpflastern“. Es sei vorgesehen, je nach Wirtschaftskraft weitere Anlagen zu errichten, bestätigte ihm Bürgermeister Stefan Haberl, um Gebäude, wie das Mehrgenerationenhaus, den Bürgersaal oder die Feuerwehr mit Strom zu versorgen. Ihn interessierte, ob eine Nachrüstung mit Speichern möglich sei. Bartz antwortete, diese beanspruchten um die zehn Quadratmeter Platz.

Die Versorgung des Mehrgenerationenhauses (MGH) sei für ihn logisch gewesen, sagte Rathausmitarbeiter Thomas Wimmer. Aber für den Anschluss wäre laut Ingenieurbüro der Umbau der Elektroinstallation im MGH nötig gewesen. Man habe die Idee wieder verworfen.

Attenhauser hielt eine Anlage unter 100 kWp – also laut Berechnung eine Investition bis maximal 180 000 Euro – für sinnvoll. „Ich würde nicht höher gehen, als der Eigenverbrauch ist. Ohne Speicher ist alles hergeschenkt.“