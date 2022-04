Mutwillige Zerstörung: Immer wieder Randale an bunt geschmücktem Osterbäumchen

Von: Birgit Lang

Teilen

Unermüdlich am Baumschmücken (v. l.): Hildegard Schwab, Mutter Andrea Böswirth und ihre Töchter Anna und Maria sehen immer wieder nach dem Rechten und pflegen das bunte Osterbäumchen. © LANG

Jedes Jahr wieder schmücken die vier Frauen ein Osterbäumchen. Doch leider kommt es immer wieder zum Vandalismus.

Moosen – An einem Bäumchen, über und über mit bunten Ostereiern geschmückt, fährt auf dem Vilstal-Radweg, Höhe Bartlmühl, ein Radfahrer vorbei: „Sehr schön gemacht, Respekt“, ruft er bei dem bunten Anblick. Das Lob richtet sich an die fleißigen Dekorateurinnen Hildegard Schwab, Hanna und Maria Böswirth sowie ihrer Mutter Andrea aus Hiendlhub.

Die Vier haben sich hier getroffen, um den Schaden an ihrem Werk zu beheben: Rund um Baum und Rastbank liegen heruntergerissene und zertretenen Eier. Und das nicht zum ersten Mal: „Jedes Jahr reißen sie welche ab“, erzählen die vier. Regelmäßig schauen sie deshalb nach dem Rechten, verrät Hanna. Sie fragt sich, was das für Menschen sind, die so was machen. Für Schwab sind die Zerstörer „primitiv und dumm“. Sie ermahnt sie mit dem biblischen Zitat: „Überlege was du tust und bedenke das Ende.“

Tradition des Osterbäumchens bereits vier Jahre alt

Vor fünf Jahren hatte Schwab die Idee für das Osterbäumchen. Spontan fragte sie damals die Nachbarmädchen. Die waren sofort Feuer und Flamme. „Es schaut schön aus“, so die zwölfjährige Maria, mache aber auch viel Arbeit. Drei Stunden seien sie zu viert immer am Herrichten. Vergangenes Jahr hätten Unbekannte sogar die großen Eier geklaut, ärgert sich ihre zehnjährige Schwester. Es ist frustrierend für sie, dass sich Vandalen scheinbar einen Spaß daraus machen, ihr Werk zu zerstören. Da denkt man schon mal ans Aufhören. Aber dann überwiegt wieder die Freude, die sie selber am österlichen Schmücken haben und die sie den vielen Joggern, Walkern und Fahrradfahrern am Vilstal-Radweg damit machen, erklärt Schwab. 150 Euro hat sie für die kunterbunten Ostereier mittlerweile investiert. Sie anzubringen, sei gar nicht so einfach.

Um sie auch in der Krone und an den hohen Zweigen anzubringen, hat die Rentnerin eine Latte mit Nägeln konstruiert. Daran hänge man die Bändchen der Ostereier und fädele sie in die Ästchen ein. Auf dem gleichen Weg werden sie zwei, drei Wochen nach Ostern wieder abgenommen. „Das ist eine anstrengende Fieselarbeit“, gibt sie zu. Aber: „Das geschmückte Bäumchen ist so schön, weil es im Frühjahr kaum Farbtupfer gibt“.

Filzblumen sollen das Bäumchen noch schöner aussehen lassen

Und die Freude der Menschen mache die Mühen schon allein wieder wett: „Die Leute strahlen beim Vorbeifahren. Gestern ist ein Mann stehen geblieben und hat Fotos gemacht“, sagt Schwab. Damit das Bäumchen noch schöner wird, haben die Vier heuer den Stamm auch noch mit selbst gebastelten Filzblumen umbunden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.)