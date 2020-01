Andere wären bei diesem Alkoholpegel schon im Koma. Mit 3,26 Promille ist am Samstag ein Taufkirchener am Münchner Ostbahnhof aufgefallen. Nun hat er eine dicke Beule.

Taufkirchen/München – Schwer getankt hat am Wochenende ein Taufkirchener. Am Samstag griff ihn gegen 9.30 Uhr ein Bahn-Security-Mitarbeiter am Ostbahnhof auf. Die Bundespolizei übernahm den nicht mehr „wegefähigen“ Mann, der sage und schreibe 3,26 Promille Alkohol im Blut hatte. Dieser Wert wurde ihm zum Verhängnis, denn auf dem Revier stürzte er und schlug mit dem Kopf gegen eine Wand. Zur Ausnüchterung blieb er bis 17 Uhr im Polizeigewahrsam. ham