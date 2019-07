Musikant will im Rathaus den Takt angeben

Faustdicke Überraschung in Taufkirchen: Der CSU-Ortsverband geht mit Gemeinderat Stefan Haberl als Bürgermeisterkandidat in die Kommunalwahlen 2020. Der 36-Jährige soll Nachfolger von Gemeindechef Franz Hofstetter (65) werden, der nicht mehr kandidiert.

Taufkirchen – „Pack ma’s, gehm ma Gas!“ Mit diesem Satz hat der beruflich als Kämmerer in der Gemeinde Fraunberg arbeitende Familienvater gestern Mittag seine Vorstellung auf der Terrasse im Wasserschloss Taufkirchen geschlossen. Haberl, der am Montag zum zweiten Mal Vater wurde (Ehefrau Kathrin brachte Tochter Rosi zur Welt, das Geschwisterchen von Anni), gibt sich voller Motivation und Tatendrang, für Taufkirchen als Gemeindeoberhaupt arbeiten zu dürfen.

„Auch wenn natürlich der Wähler entscheidet“, so macht Haberl kein Hehl daraus, „dass ich Bürgermeister werden will“. Als Ziel umreißt der 36-Jährige: „Wurzeln bewahren, Tradition erhalten und trotzdem neue Wege schaffen und immer einen Schritt vorausgehen.“ Eben das, was Bürgermeister Franz Hofstetter in seiner 24-jährigen Tätigkeit als Gemeindechef immer als Leitlinie seines Handelns gesehen hat.

Haberl steht, wie Hofstetter, für eine Politik, „mit der sich die Leute in Taufkirchen wohl fühlen sollen“. Es sind vor allem die Themenbereiche Schule, Kindergärten und Familien, die für den gebürtigen Taufkirchener „oberste Priorität“ haben. Taufkirchen solle eine lebens- und liebenswerte Gemeinde bleiben, er wolle daran nach Kräften mitgestalten, und das „mit Herz und Verstand“. Das genaue Wahlprogramm der Taufkirchener CSU will Haberl mit Parteifreunden gemeinsam erarbeiten und im Oktober dann den Bürgern präsentieren.

Bis zur Kommunalwahl will Haberl auch die Zeit nutzen und mit möglichst vielen Bürgern den Kontakt suchen: „In d’Leid einehörn“. Um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, will Haberl auch soziale Medien nutzen. Dass er genügend Gespür für das hat, was die Leute bewegt, davon ist Haberl überzeugt. Seit einem Vierteljahrhundert spielt der junge Familienvater nämlich Musik und ist mit der Band „Ledawix“ im weiten Umkreis bekannt. Und als Musikant sei er es gewohnt, auf die Leute zuzugehen. Bürgermeister Hofstetter bringt Haberl für dessen Entschluss nicht mehr zu kandidieren, „großen Respekt“ entgegen. Dieser habe in seiner Amtszeit Enormes geleistet. „Wir alle können stolz sein auf unsere Heimat“, betont Haberl.

Hofstetter seinerseits sieht in Haberl „ein super gutes Angebot für die Wähler“. Seinen Verzicht auf eine weitere Kandidatur begründet Hofstetter damit, dass er nach so langer Zeit an der Spitze der Gemeinde mehr Zeit haben wolle für seine Frau und die Familie. Er könnte durchaus noch das Amt weiterführen, da er sich „fit und gut drauf“ fühle. Denn eins sei klar: „Das Bürgermeisteramt habe ich mit großer Freude ausgeführt, habe für mein Taufkirchen, für meine Gemeinde, für mein Unternehmen gerne gearbeitet.“ Trotzdem sei jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, dieses Amt in jüngere Hände zu übergeben und damit auch die Weichen für die Zukunft zu stellen.

Die Entscheidung, mit Haberl als Spitzenkandidat in die Kommunalwahl zu gehen, ist laut CSU-Ortsvorsitzendem Christoph Puschmann vergangenen Woche einstimmig von Ortsvorstand und Fraktion gefasst worden. Diesem Empfehlungsbeschluss sollen die Parteimitglieder demnächst auf der offiziellen Nominierungsversammlung ihre Zustimmung geben.

Puschmann ist überzeugt davon, dass Haberl „ein hervorragend geeigneter Kandidat ist“, der das nötige Rüstzeug für das Bürgermeisteramt habe. Er ist seit 2014 im Gemeinderat und habe sowohl als Mandatsträger als auch als Kämmerer einer Gemeinde viel Erfahrung.