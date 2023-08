Nach Kriegswirren in der Liebe eine Heimat gefunden

Eiserne Hochzeit: Maria und Günter vom Hofe feiern in Taufkirchen ihr 65. Ehejubiläum.

Taufkirchen – Weil Maria Fenk aus Heldering bei ihrer Hochzeit 1958 erst 20 Jahre alt war, musste ihr Vater damals noch sein Einverständnis erteilen. Und weil er gegen Günter vom Hofe als Schwiegersohn nichts einzuwenden hatte, heiratete die junge Dame ihren Liebsten, der aus Gladbeck bei Essen stammte und in Taufkirchen wohnte. 65 Jahre ist das nun her.

„Es war eine große Hochzeit“, erinnert sich die heute 84-Jährige. Kennengelernt hatten sich die beiden 1956 beim Kirchweihfest. Der sieben Jahre ältere Günter hatte schon viel durchgemacht, wurde mit elf Jahren bei der Kinderlandverschickung seinem Elternhaus entrissen, kam über die Ostsee nach Landsberg, Berchtesgaden und schließlich am 6. März 1944 mit einem Lehrer und der ganzen Klasse nach Taufkirchen, wo sie beim Finauer untergebracht wurden. „Am Nachmittag wurden wir vormilitärisch erzogen. Wer aus der Rolle gefallen ist, wurde am TSV-Platz gedrillt“, erzählt der 92-Jährige.

Mit 14 Jahren sei er noch einmal zu Fuß nach Gladbeck zurückgekehrt, acht Tage war er mit einem Freund unterwegs. Der Vater war durch einen Bombenangriff ums Leben gekommen, im Elternhaus gab es sieben Tote. Also marschierte er zurück nach Taufkirchen. Beim Taggruber Hans (heute Hupfer) in Flaring fand er zwei Jahre lang Arbeit und konnte kostenlos schlafen.

Taggruber kümmerte sich 1947 auch um eine Lehrstelle für ihn. Er lernte Schreiner beim Hierl. Mit den 50 Pfennig, die er verdiente, konnte er sein Essen zahlen. 17 Jahre arbeitete er bei Himolla als Schreiner, 13 Jahre war er beim Betriebsrat, davon drei Jahre als Vorsitzender. Später war er 30 Jahre lang hauptamtlicher Sekretär bei der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB).

Jahre zuvor hatte er 5000 Mark gespart, davon kaufte er sich für 2400 Mark einen Grund und fing 1956 an, sein Haus zu bauen. In den eineinhalb Jahren Bauzeit habe er ganz viel selber gemacht, auch den Keller ausgeschaufelt, erzählt er. So konnte das junge Paar gleich ins eigene Haus an der Hochstraße ziehen.

Tochter Christine kam 1961 zur Welt, Harald 1964 und Andreas 1967. In den vielen gemeinsamen Jahren hat hat das Ehepaar viel erlebt. Seien es die Reisen in ganz Europa mit der Familie und später zu zweit. Aber auch schwere Schicksalsschläge haben sie gemeinsam gemeistert.

Ganz schlimm war es für die beiden, als ihr Jüngster Andreas mit 28 Jahren einen schweren Unfall hatte und nicht sicher war, ob er überlebt. 65 Mal fuhren sie in die Klinik nach München, danach täglich nach Erding, bis er in Reha durfte. Dort holten sie ihn jedes Wochenende heim. Heute kommt er jeden Tag zum Essen heim, um den beiden eine Freude zu bereiten. Vier Enkel haben die vom Hofes, die alle studieren.

Beide sind ehrenamtlich sehr engagiert. 1972 bis 1996 war Günter Gemeinderat. Er initiierte 1967 die KAB Taufkirchen und betreute sieben Pfleglinge. Seine Maria, die in München Schneiderin gelernt hatte, engagierte sich 47 Jahre beim Sozialkreis und betreute eine schwerbehinderte Frau. Zudem war sie 28 Jahre lang Vorsitzende der KAB Taufkirchen, 22 Jahre lang ehrenamtliche Richterin im Sozialgericht und 20 Jahre lang Mitglied im Pfarrgemeinderat sowie 16 Jahre lang Versicherten-Älteste der LVA Oberbayern. Dafür erhielt sie 2012 ein Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten. BIRGIT LANG