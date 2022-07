Nicki, Andy Borg und Ricky Reason zu Gast

Von: Wolfgang Krzizok

Fiebert der Schlagernacht entgegen: Gastgeberin Eva Luginger. © Seval H.

Mit einer außergewöhnlichen Veranstaltung wird heuer das Taufkirchener Volksfest eröffnet.

Taufkirchen – Am kommenden Donnerstag, 7. Juli, einen Tag vor dem offiziellen Beginn, steigt in der Festhalle der Familie Jell die 5. Eva Luginger Schlagernacht. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Auftreten werden neben der Gastgeberin noch Andy Borg, Nicki, Sunrise, Ricky Reason und die Showtanzgruppe New Dimension.

Frau Luginger, es ist Ihre fünfte Schlagernacht. Viermal hat sie in Ihrem Heimatort Velden stattgefunden, jetzt in Taufkirchen. Warum?

Ich bin immer für Neuerungen bereit. Als der damalige Bürgermeister Franz Hofstetter und die Familie Jell mich gefragt haben, die 5. Schlagernacht in Taufkirchen stattfinden zu lassen, war ich sofort angetan. Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde und auch mit dem jetzigen Bürgermeister Stefan Haberl läuft sehr gut – man merkt, dass sie sich mit mir auf die Schlagernacht freuen. Ich kenne das Taufkirchener Volksfest seit vielen Jahren und freue mich nun besonders, ein Teil davon zu sein.

Worauf dürfen sich die Besucher freuen?

Es soll nicht nur ein Abend für Schlagerfans werden, sondern ein ganz besonderer Abend. Wir haben extra eine Tanzfläche aufgebaut, es kommen tolle Künstler, es kann und soll getanzt und gefeiert werden.

Genau die richtige Einstimmung aufs Volksfest, das ja am Freitag beginnt.

Absolut. Besser als mit diesem bunten Showprogramm kann man sich gar nicht einstimmen (lacht). Es soll ein fröhlicher Auftakt werden.

Ihre Bühne ist ja eine ganz besondere, wie man so hört?

Das ist richtig. Es ist die Immer-wieder-sonntags-Bühne von Stefan Mross. Die gehört ihm selbst, und weil ich ihn gut kenne, stellt er sie mir zur Verfügung.

Dann könnte Stefan Mross doch kurz vorbeischauen, oder?

Ja, er wäre mit seiner Frau Anna gerne gerne dabei gewesen, aber er hat einen anderen Termin und kann leider nicht.

Aber es sind ja andere bekannte Gäste da.

Also Andy Borg und Nicki kennt wirklich jeder. Sie freuen sich schon sehr auf Taufkirchen, haben sie mir gesagt. Dann ist das Duo Sunrise dabei. Die sind immer die Vorband bei den Auftritten von Andrea Berg und machen eine richtig gute Stimmung. Und dann noch Ricky Reason, der Schlager Rapper, mit dem ich ein Duett singen werde. Und New Dimension sind hier auch bekannt, die werden sicher eine tolle Tanzshow auf die Bühne bringen.

Freut sich auf Taufkirchen: Schlagerstar Andy Borg. © People Picture/Marc Fischer

Und dann treten Sie natürlich auch selbst auf. Worauf dürfen wird uns da freuen?

Ich werde viele bekannte Hits aus meinen vier Alben singen, und dazu wird es die eine oder andere Überraschung geben. Es soll ein fröhlicher Auftakt werden, und wir wollen richtiges Konzert-Feeling in die Halle zaubern.

Gibt’s denn noch Karten?

Ja, man kann sich noch welche im Vorverkauf besorgen, in den Filialen der VR-Bank Taufkirchen-Dorfen, oder im Internet bei eventim. Für Kurzentschlossene und spontane Besucher gibt es auch Karten an der Abendkasse.

Fiebern Sie der Schlagernacht schon entgegen?

Und wie. Wegen Corona mussten wir sie ja zweimal verschieben, und ich hoffe, dass uns Corona in letzter Sekunde nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Ich würde mich so sehr freuen, wenn möglichst viele Leute kämen, um mich und meine Künstlerkollegen unterstützen. Denn die letzten zwei Jahre waren schon echt heftig.

Das Gespräch führte Wolfgang Krzizok.