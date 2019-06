Operation Machterhalt

Seit 23 Jahren prägt Franz Hofstetter als Bürgermeister die Entwicklung Taufkirchens. Unter dem CSU-Politiker hat sich die Gemeinde zur modernen, familienfreundlichen und lebendigen Vorzeigekommune entwickelt. Hofstetter wird im Januar 65 Jahre alt. Tut sich das Energiebündel eine weitere Amtszeit an?

Taufkirchen – Der Zeitpunkt ist bewusst gewählt. Noch vor dem Volksfestbeginn am 12. Juli gibt die CSU Taufkirchen am kommenden Mittwoch im Wasserschloss bekannt, mit wem die Christsozialen als Spitzenkandidaten in die Kommunalwahl 2020 gehen wollen. Der CSU-Ortsvorsitzende und Vizebürgermeister Christoph Puschmann lässt sich vorab zu keiner Information hinreißen. „Wir haben im Ortsverband vereinbart, nichts rauszugeben. Wir werden uns am Mittwoch gemeinsam erklären.“ Nur eines sagt Puschmann dann doch: „Unser Kandidat ist ein sehr, sehr gutes Angebot für die Wähler.“

+ Vizebürgermeister und CSU-Ortsvorsitzender Christoph Puschmann. Wer die Gemeindepolitik verfolgt, der weiß, dass die CSU einen Erfolgsgaranten als Bürgermeisterkandidaten auffahren muss. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass Martin Huber (früher REP, jetzt AfD) ein zweites Mal als Bürgermeisterkandidat antritt, ist groß. Huber sitzt seit 1990 durchgehend im Gemeinderat. Der 59-Jährige warf 1996 seinen Hut schon einmal in den Ring und zwang Hofstetter in eine Stichwahl. Der Hubensteiner hat viele Sympathisanten. Bei der Landtagswahl 2018 verpasste er nur knapp den Einzug ins Maximilianeum.

Möglicherweise wird auch die SPD einen Bürgermeisterkandidaten ins Rennen schicken. SPD-Stimmen gehen eher zu Lasten der CSU als der AfD. Und wer weiß, vielleicht trauen sich auch die noch nicht sehr aktiven Taufkirchener Grünen, auf der bundesweiten Erfolgswelle einen Kandidaten aufzubieten. Die CSU muss sich warm anziehen, um in Taufkirchen an der Macht zu bleiben.

Muss also Hofstetter nochmals ran? Eines steht fest: Der Gemeindechef ist fit und kann sich vermutlich ein Rentnerdasein auf der Gartenbank nicht vorstellen. Doch will der erst im Herbst erneut in den Bezirkstag gewählt CSU-Mann sich das stressige Bürgermeisteramt wirklich nochmals antun? Wenn Hofstetter nochmals antritt, wird er wohl die Wahl gewinnen. Er wäre dann aber bis zum 71. Lebensjahr Gemeindechef. Sieht so eine Lebensplanung aus?

Wenn Hofstetter nicht mehr mag, dann ist wohl der dafür geeignetste Kandidat als Nachfolger Vizebürgermeister Puschmann. Der Zahnarzt mit eigener Praxis wurde erst im April diesen Jahres von den Mitgliedern mit 100 Prozent der Stimmen wieder an die Spitze des CSU-Ortsverbandes gewählt. Der 39-Jährige gilt auch als enger Vertrauter Hofstetters. Und auf der politischen Bühne macht Puschmann eine gute Figur, ist durchaus auch bei den Bürgern beliebt.

Wie er politisch tickt, machte er in der CSU-Hauptversammlung im April deutlich: „Wir wollen uns um Taufkirchen und alle Bürger kümmern und uns nicht in irgendwelchen Gefechten mit anderen Parteien wiederfinden“, erklärte der CSU-Ortsvorsitzende. Neubürger gelte es zu integrieren, am besten gleich mit dem Beitritt zur Partei. „Das ist der beste Integrationsweg.“ Aber auch die Alteingesessenen gelte es mitzunehmen, um Balance zu schaffen.

Eine denkbare Kandidatin wäre auch Anneliese Mayer. Die 62-jährige Gemeinderätin ist hauptberuflich Ordinariatsrätin und genießt in der Vilsgemeinde hohes Ansehen. Sie ist im Gemeinderat Referentin für Familie und Soziales. Aber öffentlich in Erscheinung tritt sie eher selten. Könnte sie genug Stimmen für die CSU holen, wenn sie kandidieren würde? Eher nein, glaubt man in politischen Kreisen in Taufkirchen.

Vielleicht präsentiert die CSU aber auch einen völligen Newcomer, an den bislang noch gar keiner denkt. Das wäre jedoch ein gefährliches Spiel. Denn auch in Taufkirchen sind die Zeiten vorbei, in denen jeder CSU-Kandidat gewählt wird.

Altersgrenze nicht erreicht

Laut Artikel 39 des bayerischen Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes könnte Franz Hofsttetter (64) durchaus noch einmal für das Amt des hauptamtlichen Bürgermeisters kandidieren. Dort heißt es: „Zum berufsmäßigen ersten Bürgermeister und zum Landrat kann außerdem nicht gewählt werden, wer am Tag des Beginns der Amtszeit das 67. Lebensjahr vollendet hat.“