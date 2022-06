Paula, die Geschichtenschreiberin: Talentierte Zehnjährige aus Taufkirchen

Von: Alexandra Anderka

Selten ohne Buch anzutreffen: Paula Mairoth mit Lehrerin Kristina Schuster und zwei Bänden der Max-Bücher von Rosi Hagenreiner. Der Autorin hat Paula schon einen Buchtitel vorgeschlagen. © Anderka

„Große Begabung“: Paula Mairoth (10) hat schon im Kindergarten ihr erstes Buch geschrieben. Und immer noch erfindet sie eine Geschichte nach der anderen.

Taufkirchen – „Paula schreibt oder hat ein Buch vor der Nase.“ So charakterisiert Sabine Hollerith ihre zehnjährige Tochter, die die Grundschule Taufkirchen besucht. Dort ist ihre Lehrerin Kristina Schuster auf das junge Schreib-Talent aufmerksam geworden. „Ich bin seit 2006 Lehrerin, aber solch eine große Begabung ist mir bislang noch nicht untergekommen“, erzählt die Pädagogin.

Um die Klassenkameraden nicht zu entmutigen, wenn sie eine Geschichte von Paula hören, habe sie ihren Viertklässlern verraten, dass auch sie im Alter von zehn Jahren nicht so fantasievolle Erzählungen habe formulieren können wie Paula Mairoth.

Unzählige Geschichten habe die Schülerin bereits verfasst, viele auch angefangen und nicht zu Ende gebracht, weil sie plötzlich merkte: „Da passt was nicht.“ So ist es ihr, dem großen Harry-Potter-Fan, ergangen, als sie ein Buch darüber schreiben wollte, was wohl passiert wäre, wenn Harry Potter in Hogwarts auf der Zauberschule geblieben wäre. „Ich war schon auf Seite 52 und da ist mir dann plötzlich eingefallen, dass Dumbledore ja schon tot war, und dann musste ich aufhören.“ Zum Verständnis: Auf den Schulleiter Dumbledore folgte der böse Snape, der Harry Potter an dessen Erzfeind Voldemort ausgeliefert hätte.

Paula ist da konsequent, sie weiß genau, was sie will. Deshalb ist sie auch mit manchen Korrekturen ihrer Lehrerin nicht einverstanden. „Ich kann das nicht so schreiben, wie Frau Schuster das will, das hab ich nicht so gemeint“, erkläre sie dann ihrer Mutter zuhause. Bei manchen Verbesserungen, die den Inhalt betreffen, lasse die Klassleiterin mit sich reden, bei stilistischen Korrekturen aber nicht, erklärt Schuster schmunzelnd.

Paula hat das Schreib- und Lese-Gen in die Wiege gelegt bekommen. Der Opa ist ein Bücher-Fan, und ihre Mutter habe als Kind ebenfalls Geschichten geschrieben, die keiner lesen durfte, erinnert sich die 38-jährige Soziologin, die noch zwei Söhne (6 und 8) hat. Auch Paula möchte ihre Geschichten für sich behalten, kann aber nicht genau erklären, weshalb das so ist. Auf die Frage nach Lieblingsbüchern oder -autoren, erklärt die Grundschülerin: „Ich lese alles, was ich bekomme und bestimme dann für mich, was gut ist und was nicht.“ Daraus wiederum ziehe sie den Stoff für ihre eigenen Geschichten, „die ich dann zusammenhexe“, beschreibt sie.

Bei dieser Zauberei weisen dann helle Sterne verirrten Kindern den Weg, oder schlafende Buben bekommen nachts Besuch von Katzen, die ans Fenster klopfen, denn Paula ist mit einer blühenden Fantasie ausgestattet. Hinter dem Elternhaus gebe es ein Wichteltor zum Wald. Wenn Paula dort hindurch schlüpft, entstehen Bilder und Märchen in ihrem Kopf, die dann nur so aus ihr heraussprudeln, sagt ihre Mutter.

Ihr erstes Buch hat Paula schon im Kindergarten geschrieben, es beinhaltet drei Seiten, auf denen steht: Wo ist die Lupe? Da ist die Lupe. Hurra, die Lupe ist wieder da!

Im Alter von fünf Jahren habe sie sich das Lesen und Schreiben selbst beigebracht. „Als der Papa gemerkt hat, dass ich das unbedingt wollte, hat er mir das Alphabet aufgemalt.“ Wenig später saß sie in der Leseecke des Kindergartens und las ihren Freunden aus Büchern vor.

Einmal gab es eine Autorenlesung mit Rosi Hagenreiner in der Schule. Die Schriftstellerin trug damals aus ihrem dritten Max-Buch vor, das aber noch keinen Titel hatte. Das ging Paula nicht aus dem Kopf, also überlegte sie sich einen und schrieb der Autorin ihren Vorschlag: „Max, des derf doch ned wahr sei.“ Diese war so begeistert, dass sie den Titel dem Verlag vorschlug. Der befand ihn allerdings für „zu bairisch“.

Ob sie mal Schriftstellerin werden möchte, weiß Paula noch nicht. Jetzt wechselt sie erst mal aufs Gymnasium mit ihrer Freundin Charlotte, „Charlotte hat meine Geschichte über einen Planeten illustriert – nach meinen Vorstellungen“, erzählt sie.