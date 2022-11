Personalrochade im Vorstand

Von: Birgit Lang

Teilen

Die Neuwahlen leitete (v. l.) 3. Bürgermeister Manfred Slawny. Der Vorstand besteht aus Vorsitzender Sosa Balderanou, Kassenwartin Melissa Mantzoukis, 2. Vorsitzender Birgit Schöfberger und Schriftführerin Katharina Mergenthaler. © Birgit Lang

In einer halben Stunde hatte der Verein für Therapeutisches Reiten Taufkirchen alle Tagesordnungspunkte der Jahreshauptversammlung abgearbeitet – inklusive Satzungsänderung und Neuwahlen, bei denen es einige Postenverschiebungen gab.

Taufkirchen – Denn es stand fest, dass Alison Davies nicht mehr als 2. Vorsitzende kandidieren würde. Die wiedergewählte Vereinschefin Sosa Balderanou dankte ihr für die zehnjährige Treue, Zuverlässigkeit und dafür, dass sie der „kreative Kopf der Crew“ gewesen sei. Besonders im digitalen Bereich sei die Zusammenarbeit mit Davies immer eine Freude gewesen. „Ihr diplomatisches Geschick und ihre ausgeglichene Art haben wir sehr zu schätzen gewusst“, sagte Balderanou und überreichte Davies dafür einen Blumenstrauß. Eine Personalrochade gab es in der Folge bei den Ämtern der Schriftführerin und der Kassenwartin (siehe Artikelende).

Balderanou bedauerte, dass aufgrund der Pandemie der Tag der offenen Tür nicht stattfinden konnte. Für kommendes Jahr seien zwei Ausflüge geplant – ein Vereinsausflug für Patienten und Mitglieder sowie einer für Menschen mit Behinderung aus dem Landkreis, „die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Wir möchten die Menschen sensibilisieren, dass es nicht selbstverständlich ist, einen Ausflug machen zu können“.

Dafür habe der Verein noch vor Corona Unterstützung vom Leserhilfswerk Licht in die Herzen des Erdinger/Dorfener Anzeiger bekommen. Das Geld wollte man auch für andere Kinder und Erwachsene einsetzen. Nun müsse man Auswahlkriterien festlegen, da man vermutlich nicht alle Menschen mit Handicap des Landkreises abdecken könne.

„Weil wir gut gewirtschaftet haben, möchten wir auch für nächstes Jahr unseren Mitgliedern eine Zehnerkarte für Therapie schenken“, verriet Balderanou, schränkte aber gleich ein: „Unter Vorbehalt“, da sich die wirtschaftlich Lage auch im Landkreis verändert habe. „Das bereitet uns natürlich Sorgen. Aber wir möchten dennoch optimistisch bleiben.“

Ehrungen (v. l.): bisherige 2. Vorsitzende Alison Davies, Vorsitzende Sosa Balderanou, langjährige Schriftführerin Birgit Schöfberger, Therapeutin Simone Willems, Helferin Ilka Blasig und langjährige Kassierin Katharina Mergenthaler. © Birgit Lang

Weil die Lockdowns und monatelangen Einschränkungen auch für das Therapeutische Reiten eine große Herausforderung darstellten, wurde beschlossen, die Satzung dahingehend zu ändern, dass künftig Jahreshauptversammlungen, wenn nötig, auch online abgehalten werden können.

Nachdenklich zeigte sich Balderanou noch zum Thema Ehrenamt. Es verdiene nicht nur Respekt und Anerkennung, es erfordere auch Zeit, Kraft, Ausdauer, Verlässlichkeit – und koste manchmal Nerven. Gerade in diesen Zeiten, in denen „wir nahezu atemlos von einer Krise in die andere hechten“.

Deshalb dankte sie insbesondere Therapeutin Simone Willems sowie den Helferinnen Ilka Blasig, Conny Riedl und Edith Greilmeier mit Blumen für ihr Engagement. Traurig sei es, dass man in unserer Gesellschaft immer weniger Menschen finde, die sich fürs Ehrenamt begeistern können, bedauerte die Vorsitzende.

Der neue Vorstand

Vorsitzende: Sosa Balderanou, 2. Vorsitzende: Birgit Schöfberger (neu, bisher Schriftführerin),

Kassenwartin: Melissa Mantzoukis (neu), Schriftführerin: Katharina Mergenthaler (neu, bisher Kassenwartin). Kassenprüfer: Wolfgang Schöpfberger, Anke Bittner.