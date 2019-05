Busfahrerin stirbt bei Unfall

Autofahrer missachtet Vorfahrt

von Hans Moritz

Schreckliches Ende eines schönen Wochenendes: Auf der Kreuzung der Kreisstraßen ED 26/ED 13 bei Jakobrettenbach (Taufkirchen) sind am Sonntagabend kurz nach 19 Uhr ein nur mit der Fahrerin besetzter Reisebus und ein Pkw kollidiert. Die 48-Jährige aus Velden wurde dabei so schwer verletzt, dass sie trotz Reanimation noch an der Unfallstelle starb.