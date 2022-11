Zweijährige läuft vor Auto

Mädchen leicht verletzt – Polizei nimmt mehrere Unfälle auf

Von Hans Moritz schließen

Mehrere Unfälle haben am Montag und Dienstag Polizei und Rettungskräfte auf Trab gehalten. Unter den Verletzten ist auch ein zwei Jahre altes Mädchen.

Landkreis - Johann Rumpfinger, stellvertretender Polizeichef in Dorfen, berichtet, dass am Montag kurz vor 11 Uhr eine 36-Jährige ihre zweijährige Tochter in Taufkirchen vom Kindergarten abholte. Als sie das Mädchen in den Kinderwagen setzen wollte, riss es sich los und lief auf die Straße. Gleichzeitig fuhr dort eine 37-Jährige. Sie konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Zum Glück erlitt die Kleine nur leichte Verletzungen und kam vorsorglich in eine Kinderklinik.



Gegen 19 Uhr ereignete sich auf der Haager Straße in Dorfen ein Unfall mit zwei Verletzten. Laut Polizei fuhr ein 70-Jähriger aus dem Ort vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes auf die Bundesstraße. Dabei nahm er einem 22 Jahre alten Dorfener die Vorfahrt. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen und kamen ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 30 000 Euro, schätzt die Polizei.



Doppeltes Pech hatte der 22-Jährige. Denn bei der Unfallaufnahme kam heraus, dass er Drogen konsumiert hatte, ein Schnelltest fiel positiv auf THC aus. Darum wurde in der Notaufnahme auch gleich eine Blutentnahme veranlasst. Damit dürfte der junge Mann seinen Führerschein verlieren. Zudem muss er eine Geldbuße in dreistelliger Höhe bezahlen. Die Polizei sucht noch Zeugen des Unfalls. Sie sollen sich unter Tel. (0 80 81) 9 30 50 melden.



Am Dienstagmorgen krachte es dann – wieder einmal – auf der Kreuzung der Kreisstraße ED 14 mit der Ortsverbindungsstraße nach Indorf. Laut Polizei wollte gegen 7.50 Uhr ein 40-Jähriger mit seinem Opel links abbiegen. Ein Motorradfahrer (16) erkannte das zu spät und fuhr auf. Beim Sturz erlitt er Verletzungen am Bein. Die Feuerwehr Altenerding sperrte die Kreuzung und unterstützte die Bergung.



Ähnlich war ein Unfall bereits am Montag verlaufen: Ein 83-Jähriger wollte in Erding nach links zum Klinik-Parkplatz abbiegen, bremste, setzte aber den Blinker nicht. Eine Erdingerin (65) überholte. Ein Streifzusammenstoß war die Folge. ham