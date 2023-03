Erste Unfälle mit Motorrädern

Von: Hans Moritz

Zwei Biker kamen verletzt ins Krankenhaus © fib Foto Ess Winfried

obald die Temperaturen wieder steigen, werden die Motorräder aus den Garagen geholt. Und obwohl die Saison noch gar nicht richtig begonnen hat, ereignen sich bereits die ersten Unfälle. Im östlichen Landkreis waren es am Montag bei sehr frühlingshaften Temperaturen gleich zwei.

Landkreis - Die Dorfener Polizei teilt mit, dass gegen 13.40 Uhr ein 62-Jähriger mit seiner Maschine an der Ampel an der Erdinger Straße in Taufkirchen angehalten hatte. Ein Lkw-Fahrer reagierte zu spät und prallte dem Motorrad ins Heck – zum Glück bei nur geringer Geschwindigkeit. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Den Blechschaden beziffert die Polizei mit rund 1500 Euro.



Der zweite Unfall trug sich Polizeiangaben zufolge gegen 19.30 Uhr auf der B 15 bei St. Wolfgang zu. Eine 18-Jährige kam alleinbeteiligt in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Auch sie stürzte und kam mit leichteren Blessuren ins Klinikum nach Wasserburg. Sachschaden entstand in einer Höhe von rund 1000 Euro. ham