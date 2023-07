Immer wieder Feuer in der Klinik

Von: Hans Moritz

Der Prozess gegen die psychisch kranke Frau wird diese Woche am Landgericht Landshut fortgesetzt. © Armin Weigel/dpa

Wegen fortgesetzter Brandstiftungen in der Psychiatrie in Taufkirchen muss sich derzeit eine 28-Jährige vor dem Landgericht Landshut verantworten. Das macht den Fall besonders:

Taufkirchen/Landshut - ie zentrale Frage ist, ob die Münchnerin, die geständig ist, dauerhaft untergebracht werden muss. Das Urteil soll in dieser Woche fallen.



Die 28-Jährige hat im Sommer 2022 die Belegschaft des Isar-Amper-Klinikums mit ihren Brandlegungen ordentlich auf Trab gehalten. „Sie war der Mittelpunkt des Arbeitsalltags“, sagte ein Pfleger zum Prozessauftakt. Der Frau ging es wohl darum, entweder in die Forensik oder in die Freiheit zurückzukehren. „Hauptsache weg aus der Station“, erklärte sie selbst.



Um ihren Willen durchzusetzen, legte die Frau immer wieder Feuer. Irgendwann habe er automatisch eine Wasserflasche zum Löschen mitgenommen, wenn er auf ihr Zimmer musste, so ein Pfleger.



Die Staatsanwaltschaft legt der gebürtigen Münchnerin versuchte schwere Brandstiftung, Sachbeschädigung, Körperverletzung, versuchte sowie vollendete gefährliche Körperverletzung und Beleidigung zur Last. Bei den angeklagten Fällen handelt es sich aber lediglich um die Spitze des Eisbergs. „Wenn man jeden Vorfall zur Anzeige bringen würde, sollte man sich besser einen anderen Job suchen“, fasste ein Pfleger die Problematik in der Psychiatrie zusammen. Allein in Taufkirchen geht es um vier Brandstiftungen.



Aber nicht nur das: Im Juli war die 28-Jährige nach den Worten von Staatsanwältin Franziska Meixner im Garten mit einer Mitpatientin aneinandergeraten. Sie beschimpfte die Frau und verpasste ihr zwei Faustschläge gegen den Oberkörper. Während des Streits kam eine weitere Patientin hinzu. Auf diese war die Angeklagte einen großen Stein und traf sie damit am Handgelenk.



Bei den drei weiteren Anklagepunkten handelt es sich jeweils um Versuche der Angeklagten, ihr Bett anzuzünden; einhergehend mit Attacken gegen Pfleger, die versuchten, die Flammen zu löschen, beziehungsweise sie von ihren Zündeleien abhalten wollten. Selbst die Wegnahme von Feuerzeugen führte nicht zum erwünschten Erfolg: In einem Fall marschierte die 28-Jährige einfach in den Raucherraum, hielt einen Packen Papiertaschentücher an den Anzündeautomaten und ging mit dem brennenden Paket wieder zurück auf ihr Zimmer. Verteidiger Harald Baumgärtl erklärte, so sei es wohl gewesen.



Laut der psychiatrischen Gutachterin Verena Klein leidet die 28-Jährige unter einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung vom Borderlinetyp mit unreifen und dissozialen Zügen. Die Staatsanwaltschaft geht von erheblich verminderter Schuldfähigkeit aus.



Nach dem Grund für ihre Brandstiftungen befragt, sagte 28-Jährige aus, sie sei auf der Station falsch behandelt worden. Von einer Pflegerin unmittelbar nach einem Vorfall am 16. August auf ihr Motiv angesprochen, soll sie geantwortet haben: „Damit Ihr mich endlich frei lasst“. Der Prozess wird am Mittwoch fortgesetzt. nig