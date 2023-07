Rekordverdächtiger Auftakt

Von: Birgit Lang

Drei Schläge benötigte Taufkirchens Bürgermeister Stefan Haberl zum Anzapfen des ersten Fassls Festbier. Allerdings gelang es nicht ganz „unfallfrei“, und so ergossen sich ein paar Liter des edlen Gerstensafts auf den Boden. Die Prominenz auf der Bühne, die alles aus nächster Nähe beobachtete, quittierte es mit einem Lächeln. © Birgit Lang

Knapp 2000 Teilnehmer sollen es gewesen sein, die dieses Jahr beim Auszug zum Taufkirchener Volksfest nach Hilpolding mitmarschierten.

Taufkirchen – Das verkündete die neue Volksfest-Chefin Hildegard Holzinger freudestrahlend. „Rekordverdächtig“, meinte Bürgermeister Stefan Haberl.

Es war ein beeindruckendes Schauspiel. Schon bei der Aufstellung herrschte dichtes Gedränge. Die beiden Volksfestreferenten Thomas Unterreitmaier und Nico Kronseder kamen erst auf den letzten Drücker, weil sie vorab noch im Rathaus beschäftigt waren, wo Regina Haindl sich ins Goldene Buch eintragen durfte (Bericht folgt). Sie ist seit September 2022 Deutsche Blumenfee und fuhr als Ehrengast in einer der Kutschen mit.

So herrschte also reges Treiben den ganzen Attinger Weg entlang bis zur Realschule, und am Busbahnhof sammelten sich die neun Kutschen. Der Brauereifasswagen parkte derweil neben der Bundesstraße. Einige Vereine marschierten sauber hinter- und nebeneinander, manche sogar im Gleichschritt, wie sie es eingeübt hatten. Bei den meisten, vor allem bei den sehr vielen Kindergarteneltern mit ihrem Nachwuchs – es waren so viele dabei wie noch nie –, ging es kunterbunt zu. So wurden verschiedenste Wägelchen gesehen, der Naturkindergarten etwa hatte ein schön geschmücktes Handwagerl, in dem es sich die Kleinen gemütlich einrichten konnten. Denn es herrschte drückende Hitze.

Die vier einzelnen Züge wurden wieder jeweils von einer Blaskapelle angeführt, damit sie besser im Takt bleiben konnten. Die Prominenz – also die Festwirte, die lokalen Politiker, die Geistlichkeit, die Brauereigenossen, aber auch die Gemeinderäte, Mitarbeiter der Gemeindewerke und des Bauhofs – durfte sich gemütlich in einer der festlich geschmückten Kutschen die rund 5000 Schritte von der Realschule bis nach Hilpolding raus zum Festplatz fahren lassen.

Bayern ist schön! Richtig in Schale geworfen hatten sich beim Auszug zum Taufkirchener Volksfest junge sowie alte Trachtler und marschierten schließlich in Reih und Glied in die Festhalle. © Birgit Lang

Auf dem Weg dorthin zeigten einige Fahnenträger, wie viel Kraft sie haben und schwenkten ihre Fahnen zur Freude der Zuschauer, die wieder reichlich an der Wegstrecke standen, saßen und zurückwinkten. Einige Anlieger hatten auch ihre Häuser wieder geschmückt.

Die Böllerschützen kündigten das Volksfest wie gewohnt mit lauten Salven an, erstmals aber bevor der Bürgermeister angezapft hatte. „Wir haben keine Infos erhalten, wann wir schießen sollten“, sagte Vorsitzender Hans Ertl. Also ging es dieses Mal andersrum.

Gemeindechef Haberl grinste noch spitzbübisch ins Publikum, als er auf der Bühne mit drei Schlägen den Zapfhahn in das zuvor noch von den Pfarrern gesegnete Bierfass trieb, wobei es ordentlich spritzte. Dann schenkte er die ersten Stehmaßen an die Prominenten aus, die rund um ihn standen. „Das 61. Taufkirchener Volksfest ist somit eröffnet. Auf ein Prosit der Gemütlichkeit“, rief er strahlend ins Mikro, und die Holzland Blaskapelle schmetterte das passende Lied dazu. Ein Dankeschön, Respekt und Anerkennung zollte Haberl allen, die bei diesem heißen Wetter mitgegangen waren und zum Gelingen des Volksfestes beitragen. Sein Söhnchen Fritz stand neben ihm und beäugte das Treiben neugierig.

Auch Festwirt Anton Müller freute sich, dass er mit seinem Team erstmals „eines der besten Volksfeste im Landkreis“ übernehmen durfte.

Die meisten Vereine hatten derweil schon Getränkezeichen von der Gemeinde als Dank für die Teilnahme erhalten, und so konnten die verschwitzten Marschierer auf ein erfolgreiches Volksfest anstoßen und ihren Durst löschen. Traditionell stiegen dann die Showfunken auf die Bühne, um mit ihren kurzen Kleidchen mit weiß-blauem Rautenmuster aufzutanzen, wie sie es schon seit vielen Jahren machen. Auch die reizende Kinder- und Jugendgruppe sowie die gestandenen Aktiven des Trachtenvereins Gebensbach erfreuten die Anwesenden mit ihren Tänzen und sorgten für beste Stimmung. Insgesamt ein rundum toller und gelungener Volksfest-Auftakt.