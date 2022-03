Rundum zufrieden mit dem neuen BRK-Laden

Von: Birgit Lang

Hell und groß sind die Räume, in welche der BRK-Secondhand-Ladens „G’wand und Allerhand“ umgezogen ist. © Birgit Lang

Kunden und Mitarbeiter freuen sich über Umzug des Taufkirchener BRK-Ladens „G’wand und Allerhand“.

Taufkirchen – Der Umzug hat sich gelohnt: Vor sechs Monaten wechselte das Team des BRK-Secondhand-Ladens, „G’wand und Allerhand“, vom Taufkirchener Marktplatz an die Dorfener Straße 31½. Nicht mehr direkt in der Ortsmitte zu sein, habe sich nicht als Nachteil herausgestellt, im Gegenteil, findet Ladenchefin Gabriele Leonhardt: „Die Kundschaft hat den größeren Laden sehr gut angenommen.“ Vorteil sei insbesondere die Parkplatzsituation vor der Eingangstür und das deutlich größere Angebot.

Die Dorfenerin hat in ihrem Leben schon einige Stationen durchlaufen: Die gelernte Apothekenhelferin und Krankenschwester war Einkaufsleiterin eines Krankenhauses und zuletzt Produktmanagerin in der Softwareentwicklung. Weil sie nun in Rente ist, habe sie sich ein sinnvolles Ehrenamt gesucht, erklärt die 64-Jährige.

Hier zu arbeiten, mache ihr ebenso viel Freude wie den 14 Mitarbeitern, die älteste 82 Jahre alt. „Ich habe Spaß an der Arbeit hier“, sagt die 37-jährige Jenny Mittelbrun aus Gebensbach. Christine Knauer (66) aus Eberspoint kam durch Zufall zum BRK-Shop. Die ehemalige Krankenschwester findet die Arbeit „klasse“.

Nachhaltigkeit sei ihr wichtig. Sie finde es unmöglich, wenn Kleidung nur ein paar Euro koste und zum Wegwerfartikel werde. Schließlich benötige die Herstellung viele Ressourcen. Selber trage sie gern Secondhand-Mode. Gebrauchtes einzukaufen, sollte viel mehr gefördert werden und für jeden selbstverständlich sein, findet Knauer. Manche hätten aber Hemmungen, denn „es hat halt immer noch ein Gschmäckle“.

Hahn im Korb ist Philipp Leonhart (63) aus Velden. Er arbeitet hier aus „Zeitvertreib und weil ich mir dachte, gibst ein bisserl was zurück. Denn ich hab’ viel Glück in meinem Leben gehabt.“ Zur guten Stimmung im Team trägt er mit Brezen bei, die er mitbringt, seine Kolleginnen steuern oft Kuchen bei.

Alle Helfer sind ehrenamtlich im Zwei-Schicht-Betrieb tätig, meist zweimal in der Woche, montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr, dann ist Wechsel, und es geht weiter von 14 bis 18 Uhr, „damit durchgehend unter der Woche geöffnet ist“. Samstags kann man von 10 bis 14 Uhr einkaufen.

Auf 320 Quadratmetern wird die Ware übersichtlich präsentiert. Kleidung gibt es für Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, Damen und Herren, auch in großen Größen – bei den Frauen bis 62, bei den Männern bis 68. Bei Säuglingen fängt es mit Größe 50 an, sogar Puppenklamotten gibt es. Je nachdem, was gespendet wird, alles in einwandfreiem Zustand und sauber.

„Für jeden ist was dabei. Ein Problem ist nur, wenn jemand ganz genaue Vorstellungen hat und eine bestimmte Größe braucht. Wir können leider nur das anbieten, was wir gespendet bekommen“, sagt Leonhardt. Sechs Kabinen stehen zur Anprobe bereit.

Etwas abgetrennt findet sich im Verkaufsladen das „Allerhand“: Geschirr, Handtücher, Bettwäsche, Vorhänge, Bücher, CDs, Kinderspielzeug und mehr. „Hier findet sich alles, was nicht im weitesten Sinne unter Kleidung läuft“, sagt die Dorfenerin. Auch günstige Haushaltwaren sowie Geschenkartikel – „Allerhand eben“.

Das Shop-Team achte auch sehr darauf, saisonale Artikel anzubieten, etwa Faschings- und Halloweenkostüme sowie Sommer- und Winterware. Auf letzteres gibt’s aktuell 50 Prozent Rabatt.

„Gott sei Dank werden wir mit vielen guten Spenden beliefert, sodass wir keine Engpässe haben“, sagt Leonhardt und freut sich, dass im neuen Laden das Spendenaufkommen sogar noch größer sei. Das Meiste sei innerhalb von drei bis vier Wochen weg. Um „Ladenhüter“ auszusortieren, zeichnen die Mitarbeiter jedes Stück mit einem Etikett aus, auf dem neben Größe und Preis auch die Kalenderwoche und das Jahr stehen, in dem es geliefert wurde. Was nicht verkauft wird, verwertet das BRK weiter.

Leonhardt freut sich über die gemischte Kundschaft – „von Menschen die nachhaltig leben oder einfach sparen wollen bis hin zu sozial Schwächeren und Flüchtlingen“. Viele Kunden kommen regelmäßig, manche sogar mehrfach am Tag, da es immer mal neue Spenden gibt, die umgehend in den Verkauf gehen. „Second Hand ist in. Insbesondere junge Menschen stehen drauf.“

Eine der Kundinnen studiere in Erlangen und komme regelmäßig, um Oversize-Mode zu kaufen. Ein anderer ziehe die gekauften Klamotten sofort an und gehe mit dem neuen Style heim. Die Kundschaft kommt aus Landshut, München, Vilsbiburg, Erding, einer sei extra aus Deggendorf hergefahren, so Leonhardt. Die Kunden schätzten die Auswahl und die hellen Räume. „Und bei uns kann man auch bequem mit dem Rollator durch die Gänge fahren, alles ist barrierefrei.“