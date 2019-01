Arbeiter fällt aus dem dritten Stock

Auf einer Baustelle in Taufkirchen hat sich am Mittwoch ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. Das konnte die Dorfener Polizei bislang ermitteln:

Taufkirchen - Mit dem Rettungshubschrauber musste am Mittwochvormittag ein 33 Jahre alter Bauarbeiter aus St. Wolfgang nach einem schweren Arbeitsunfall in Taufkirchen ins Klinikum München Schwabing geflogen werden. Nach Angaben der Dorfener Polizei war der Mann auf einer Baustelle vermutlich aus dem dritten Stock in die Tiefe gestürzt. Grund und Hergang sind noch unklar, Zeugen konnten bislang nicht ausfindig gemacht werden. Die Ärzte diagnostizierten multiple Verletzungen.