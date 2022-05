Sechs Locations, fünf Premieren

Von: Birgit Lang

Hula-Hoop-Kunst zu Elektroklängen. © Birgit Lang

Jede Menge los war bei der Adlberger Nacht in Taufkirchen: Mehrere heimische Musiker gaben ihr Debüt und Künstler Harry S. präsentierte erstmals Bilder unter freiem Himmel.

Taufkirchen – Stell dir vor, es ist Adlberger Nacht, und fast jeder geht hin. Diesen Eindruck konnte man am Samstagabend in Taufkirchen bekommen. Sechs Locations, fünf Premieren, unterschiedliche Performances waren dabei geboten.

Schon gegen 17 Uhr füllten sich langsam die Sitzplätze vor den verschiedenen Restaurants und in den Biergärten. Vor allem heimische Künstler gaben sich dabei die Klinke in die Hand. Die Taufkirchenerin Kati Shirin und die Gruppe Nugum el Leyl erfreuten mit Bauchtanz, die Dance Girls und Cool Dance 4 You vom TSV mit Showtanz.

Ariane Roth am Rathausplatz. „Sing Mit!“ forderte sie ihr Publikum ab 21 Uhr auf. © Birgit Lang

Den musikalischen Reigen eröffnete die Italia2band bei der Osteria da Emilia. Sie sorgte mit altbekannten Coversongs von Adriano Celentano & Co. für Urlaubsfeeling und Schwelgen in längst vergangenen Zeiten. Im Hierlhof erklangen orientalische, meditativ anmutende Klänge. Denn der in Hohenpolding lebende Kanadier David Lynch ließ hier erstmals bei einem Open-Air-Konzert indische Ragas auf seiner Sitar erklingen. Rockiger ging es da auf der Schlossterrasse mit dem Taufkirchener Trio Perfect Fellows zu, das bei keiner Adlberger Nacht der Vorjahre fehlte.

Auch die Coverband Vintage sind altbekannte und hochgeschätzte heimische Musiker, die den Biergarten mit West-Coast und anderen Rocksongs aufmischten.

Alles war vertreten, vom Kindergartenkind bis zum Opa, beim Auftritt von Ariane Roth am Rathausplatz. „Sing Mit!“ forderte sie ihr Publikum ab 21 Uhr auf, das allzu bereitwillig in Songs wie „Let It Be“, „Super Trouper“ oder „Biene Maja“ einstimmte, sich im Takt der Melodie dazu wog oder schunkelte. Einige schwangen sogar das Tanzbein zu ihrer Darbietung, die ebenfalls eine Premiere war. Die in Granting wohnende Roth ist eigentlich Stimmcoach und sorgte mit ihrem Auftritt für beste Stimmung.

Ihren ersten Live-Auftritt feierten auch Woodenstick Jameson. © Birgit Lang

Ihren ersten Live-Auftritt feierten auch Woodenstick Jameson. Ihre Musik ist eine Mischung aus Blues und Rock, teilweise mit Independant-Einflüssen, in Richtung Stoner-Rock. Durch ein Fuzz-Effektgerät wurde ihr Sound noch kraftvoller und härter. „Es sind Eigenkompositionen, die sich aus Einflüssen der Band ergeben, von den verschiedenen Musikrichtungen, die wir hören“, erklärte Leadsänger Harry Langmeier. Auch sein Schwager Hans Eisgruber (Keyboard), sein Neffe Tom Eisgruber (Gitarre), Lehrerkollege Andreas Schatz (Drums) und Bassist Sebastian Wolfrum spielen in der Band. Er ist mit 25 Jahren der Jüngste und stieg erst 2021 mit ein. Als Special Guest brachte David Lynch bei einigen Songs seine Sitarklänge ein, was pfundig harmonierte.

DJ SammyStandby alias Samuel Schlossnikl bewies ebenso erstmals bei der Adlberger Nacht im Anschluss seine DJ-Qualitäten und beschallte den Hierlhof mit satter, tanzbarer Elektro-Musik. Dazu gab es eine Vorführung mit einem leuchtenden Hula-Hoop-Girl. Alle Darbietungen im Hierlhof hatte der neu gegründete Verein „Kunst?“ organisiert und sich richtig viel Arbeit gemacht, auch mit dem Bühnenaufbau, der Lightshow und dem Sound. 2. Vorsitzender Fabian Holzner bedankte sich für die gute Zusammenarbeit bei den „Künstlern, der Kommune und dem Kulinaria“.

Wie immer lud die Adlberger Nacht zum Wandern und kulinarischen Genießen von einer Location zur anderen ein. Heuer auch erstmals zum Weidenhain, wo der Erdinger Künstler Harry S. seine illuminierte Bilderausstellung präsentierte.

Die Taufkirchener trafen wieder viele alte Bekannte und Freunde, so gab es jede Menge zu ratschen, zu lachen und gemeinsam eine gute Zeit zu verbringen – fast wie vor der Pandemie.