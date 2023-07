Schlagernacht von Eva Luginger: Auch Freund Stefan Mross taucht auf – die Stimmung kocht

Von: Birgit Lang

Super Stimmung herrschte unter den rund 1800 Fans bei der 6. Eva Luginger Schlagernacht in der Taufkirchener Festhalle. Viele filmten die Auftritte ihrer Stars. © Birgit Lang

Bei der 6. Eva Luginger Schlagernacht im Festzelt in Taufkirchen kocht die Stimmung. 1800 Fans feiern ihre Stars.

Taufkirchen – Es war alles dabei – neue Schlager, alte Klassiker, englische Welthits und Ballermann-Gassenhauer. Schlagerfans kamen bei der 6. Eva Luginger Schlagernacht, der zweiten in Taufkirchen, bestens auf ihre Kosten. Die Veldenerin hatte mit ihrem Team eine gute Auswahl getroffen, ihre Gäste verstanden es, in der Festhalle einzuheizen. Sogar Evas neuer Freund, TV-Star Stefan Mross, trat auf – allerdings nur mit zwei Songs und nicht mit ihr im Duett.

Schlagernacht von Eva Luginger: Auftritt von Stefan Mross

Das tat Luginger dafür mit allen anderen, auch ihrem Vater Uli. Er stimmte mit Eva den beliebten Austro-Pop-Song „Leiwand“ von Edmund an und die beiden sorgten damit nicht nur für den musikalisch hochwertigsten, sondern auch emotionalsten Auftritt des Abends. „Man darf nicht vergessen, wo man herkommt“, sagte die 35-Jährige und erntete dafür großen Applaus von den geschätzt 1800 Gästen.

Nicht ganz so bombastisch wie im Vorjahr war Lugingers Einzug, dafür durften wieder die Veldener New Dimension zum Warm-up eine atemberaubende Show auf den Volksfestbrettern hinlegen. Thomas „Föcki“ Föckersberger aus Velden und Wolfgang „Woife“ Krzizok, Redakteur des Erdinger/Dorfener Anzeiger, begrüßten das Publikum als Moderatoren und stellten Prominenten im Publikum, wie Landshuts Landrat Peter Dreier oder Taufkirchens Bürgermeister Stefan Haberl ein paar Fragen.

Mit Handkuss erwies Stefan Mross seiner Partnerin Eva Luginger auf der Bühne die Ehre. © Birgit Lang

Schlagernacht von Eva Luginger: Medley aus bekannten Liedern

Mit einem Medley aus bekannten Schlagern von Michael Holm bis Jürgen Drews stimmte Luginger auf die Marathon-Schlager-Nacht ein, dankte all ihren Sponsoren und Helfern und überließ Anni Perka die Bühne. Sie hat sich unter anderem mit ihrem Mega-Hit „Tanz auf dem Vulkan“ in der obersten Liga der Branche etabliert und heizte die Stimmung in der Festhalle bestens an.

Die ersten Tanzpaare nutzten die Gelegenheit, es sollten noch viele mehr im Laufe des Abends werden. Als Überraschungsgast war TV-Moderator und Musiker Dennis Wilms aus Kiel angereist, um mit Perka erstmals im Duett singen. Als Stimmungsmacher entpuppte sich auch Hansy Vogt. Er hatte auf Täfelchen verschiedene Anweisungen geschrieben, etwa „Klatschen“ oder „Jubeln“, denen das Publikum mit Freude nachkam. Mit zweideutigen, oft platten Witzen traf er ihren Nerv, holte auch Angie aus Velden auf die Bühne, um mit ihr ein kleines Kunststück vorzuführen, bei dem er einen Büstenhalter zwischen zwei schwarzen Stofffetzen hervorzauberte.

Mit „Frau Meier“ oder „Hände zum Himmel“ und Oldies wie „Aber dich gibt’s nur einmal für mich“ von den Flippers zeigte er, dass er auch gut singen kann. Später trat er noch als Frau Wäber in einem Drag-Act auf.

Für zwei Lieder nahm Schlager-Star Stefan Mross dann doch selbst das Mikro in die Hand, auch wenn das ursprünglich anders angekündigt war. © Birgit Lang

Anita und Alexandra Hofmann bei Schlagernacht von Eva Luginger

Ins Publikum mischten sich die Schwestern Anita und Alexandra Hofmann in schicken Sommerkleidern. Seit über 30 Jahren sind sie im Schlagergeschäft, dementsprechend routiniert und richtig gut. Neben eigenen Hits brachten sie die Halle mit gecoverten Nummern zum Kochen und sangen mit allen Besuchern „Über sieben Brücken musst du gehen“, „Tornero“ oder „Mama Maria“. Sie holten sich Theo und Robert als Mikrohalter aus dem Publikum, um mit ihnen eine rhythmische Gesangseinlage mit vier Bechern zu meistern. Es wurde mitgegrölt, geklatscht, geschunkelt und alles auf dem Handy festgehalten.

Dann hatte die Gastgeberin ihren großen Auftritt, in der sie ihrem Publikum, das bis aus der Schweiz und Belgien angereist war, verriet, dass ihr Ex-Mann Tassilo jetzt ein „Freund“ sei und die Schlagernacht wieder mitorganisiert hatte. Auch über ihren neuen „Schatz“ und die Zeitungshetze verlor sie ein paar Worte. Bei jedem Auftritt hatte die Veldenerin ein anderes Kleid an, immer figurbetont und sexy, wie es ihre Fans lieben.

Auftritt von Stefan Mross bei Schlagernacht von Eva Luginger

Mit Vicky Leandros „Ich liebe das Leben“ erklärte sie dem Publikum, wie gut es ihr trotz aller Veränderungen geht. Auch ihr neuer Freund Stefan Mross drückte seine Gefühle mit einem Lied aus: „Ich wollte nie erwachsen sein“ von Peter Maffay. Zuvor hatte er schon verstohlen auf die Bühne gelugt, um seine Liebste zu fotografieren. Das Publikum nahm den Entertainer mit offenen Armen auf. Ebenso die Nachricht, dass man für die 7. Schlagernacht am 11. Juli 2024 nicht nur „Die Fetzigen“, sondern auch Semino Rossi gewinnen konnte.

Mross machte Hoffnung auf weitere Stars, die er gut kenne. Mit Handküsschen übergab er das Zepter wieder an seinen Schatz Eva, die „Die Grubertaler“, als letzten und einen der Hauptacts ankündigte, der schon von vielen Musikfans sehnsüchtig erwartet wurde. Schön war auch zu beobachten, wie die anderen Schlagerstars die Auftritte ihrer Kollegen mitfeierten und aufnahmen.“

