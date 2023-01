Fast 600 Sportler legen 34 Auftritte an einem Tag hin

Von: Fabian Holzner

Teilen

Viele Hingucker bot das siebte Tanzfestival, zu dem die Danceperados in die Taufkirchener Realschule-Halle geladen hatten. In erster Reihe unterstützte Verena Gratzl (Bild oben, l.) die Danceperados Kids, wie auch ihre anderen drei Tanzgruppen, die sie trainiert. © Fabian Holzner

Je später der Abend, desto höher türmten sich am Samstag die Gäste des siebten Tanzfestivals der Danceperados.

Taufkirchen - Die Showtanzabteilung des FSV Steinkirchen hatte nach der Zwangspause der vergangenen beiden Winter keine Mühen gescheut, den Zuschauern und vor allem den Tänzern aus der weiteren Region den aufwendigen Rahmen für insgesamt 34 Auftritte zu bieten.



578 Tanzsportler standen über fast zehn Stunden auf der Bühne in der Taufkirchener Realschulturnhalle. Während die ersten, weil jüngsten Teilnehmer bereits von ihrem großen Auftritt träumten, reisten andere aus ganz Oberbayern erst am Abend an. Die „Hurricanes“ fuhren über eine Stunde von Bad Endorf am Chiemsee in die Vilsgemeinde, „Silbania“ Altmannstein und „Germanica“ Gösching stiegen beide nördlich von Ingolstadt in die Autos für ihren fast eineinhalb Stunden entfernt gelegenen Auftritt.



Eröffnet und beendet wurde das Festival traditionell von den Gastgebern. Gerade einmal drei Jahre jung sind einige Tänzerinnen aus den Reihen der „Danceperados Bambinis“, die wie die „Danceperados Kids“, die „Young Danceperados“ und die Erwachsenengruppe von einem Team um Verena Gratzl trainiert werden. Gemeinsam mit Andrea Brandlmeier, Sabrina Haubner, Stefanie Möglinger und Lydia Huber stemmte sie auch die Organisation des Festivals.



Nach den ersten Gedanken im August, das Festival 2023 wieder zu wagen, und dem Versenden der Einladungen im Herbst galt es, sich um Getränke und Kuchen, Gema und Zeitplan zu kümmern. Gratzl konnte dabei auf ihren Erfahrungsschatz der vergangenen Jahre zurückgreifen. „Viel Arbeit ist es trotzdem“, meinte sie zwischen den Einsätzen ihrer zahlreichen jungen Tanzschüler.



Dass die Tanzabteilung des FSV dabei Rückendeckung von den Fußballern bekommt, die beispielsweise beim Bardienst halfen, schätzt sie sehr: „Im Gegenzug helfen wir ihnen dann auch wieder“, erzählte die junge Mutter.



Nachdem über den Nachmittag „Littles“, „Kids“ und „Teens“ zeigten, mit welchem Eifer sie ihrem Tanzhobby nachgehen, blieben auch die Gruppen am frühen und späten Abend überraschend jung. Eine Beobachtung, die Verena Gratzl teilt: „Man hat schon gemerkt, dass sich über die Corona-Durststrecke die Prioritäten verschoben haben. Bei unseren „großen“ Danceperados beispielsweise tanzt aktuell niemand, der älter als 18 ist. Das hört man auch von anderen Vereinen und Garden“.



Ausnahmen gab es aber, wie die Frauen und Männer von Silbania Altmannstein. „Faschingsvereine sind bei uns generell beliebt, die Silbania konnte nicht nur die ältere Generation halten, wir haben bei den Kleinen sogar Wartelisten“, sagte Theresa Kronschnabel, Hofmarschall der Faschingsgesellschaft. Ihre Nachwuchsgarde war mit 41 Tänzern sogar die teilnehmerstärkste Gruppe in Taufkirchen.



Nachdem sich die Erwachsenen mit unverwüstlichem Lächeln durch die Lüfte geworfen und zu waghalsigen, dreistöckigen Hebefiguren getürmt hatten, blieb Zeit für einen Drink an der Bar und einen Ratsch mit den Danceperados und anderen bekannten Gesichtern. Die Freundschaft zu den Steinkirchnern entstand durch einen Maskotchenklau vor einigen Jahren.



Währenddessen kündigte die 16-jährige Veronika Haubrich, die den gesamten Tag über als Moderatorin immer wieder auf der Bühne stand, die TSG Gangkofen an. Diese bot beinahe ein kurzes Musical mit einer ganzen Weltreise eines Professors, dem für seine Problemlösemaschine noch eine wichtige Komponente fehlt: Klopapier, wie sich am Ende herausstellt. „Auf so eine Idee kommt man während der Lockdowns und den Hamsterkäufen“, lachte Sebastian Steckermeier, durchgeschwitzt und außer Atem.



Als Tänzer und Trainer hält er den Showtanz für „eine unterschätzte Sportart“, bei der es neben der Fitness und angesichts der Hebefiguren vor allem auf einen vertrauensvollen Mannschaftsgeist ankommt. Die durchgängig in der Sporthalle anwesenden zwei Sanitäter des BRK kamen zum Glück nicht zum Einsatz. Und angesichts der hohen Besucherzahl meinte Organisatorin Gratzl: „Mich freut’s, dass die Leute die Veranstaltung wieder annehmen.“ fh