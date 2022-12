Sprachlos vor Rührung: Frauengemeinschaft Taufkirchen spendet je 2000 Euro an Hospiz und Frauenhaus

Von: Fabian Holzner

Teilen

Gestrickt, gebacken und gebastelt hatte die Frauengemeinschaft, um mit dem Erlös wohltätige Zwecke zu fördern. Im Rahmen der Weihnachtsfeier wurden insgesamt 4000 Euro überreicht (v. l.): Rosi Holzner, Gudrun Hoffmann (Sophienhospiz), Michaela Brandlmeier, Rosi Holler und Steffi Irmscher-Grothen (Frauenhaus Erding). © Fabian Holzner

Insgesamt 4000 Euro spendete die Frauengemeinschaft im Rahmen ihrer Weihnachtsfeier für gute Zwecke. Die stattliche Summe wurde beim Adventsmarkt und bei „Advent im Schloss“ erwirtschaftet.

Taufkirchen – Zu einer Weihnachtsfeier gehören üblicherweise Geschenke. Wie diese Tradition von der Taufkirchener Frauengemeinschaft gehandhabt wird, machte Gudrun Hoffmann vom Sophienhospiz und Steffi Irmscher-Grothen vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK) allerdings für einen Moment sprachlos. 2000 Euro spendeten die Taufkirchenerinnen an die heuer eröffnete Einrichtung zur Sterbebegleitung in Erding, weitere 2000 Euro überreichten sie der Leiterin des Frauenhauses.

Selbst die Mitglieder des katholischen Verbands zeigten sich überrascht, als ihnen Kassierin Michaela Brandlmeier bei Punsch und Plätzchen im Pfarrsaal die Zahlen vortrug, die sie für wohltätige Zwecke beim Adventsmarkt im Pfarrgarten und bei „Advent im Schloss“ erwirtschaftet hatten. „Vor allem die Damen am Stand mit Glühwein, Würstln und Kiache waren beschäftigt, dass es nur so eine Freude war. Bei den selbst gestrickten Socken hat man aber gemerkt, dass sich das Kaufverhalten ändert. Im Ganzen bin ich dennoch sehr zufrieden“, resümierte Brandlmeier und erinnerte noch an den Verkauf von Kräuterbuschen an Mariä Himmelfahrt: Letzterer habe die Materialkosten für die Adventsverkäufe finanziert.

Frauenhaus-Leiterin Irmscher-Grothen und die ehrenamtliche Hospizbegleiterin Hoffmann beließen es nicht bei einem bewegten Dankeschön, sondern erklärten der Frauengemeinschaft, wofür ihre Spende eingesetzt wird, und luden in die jeweiligen Einrichtungen zu einem Besuch ein.

Fünf bis sechs Anfragen pro Woche erreichen das Frauenhaus, bei einer Kapazität von nur vier Familien- und einem Einzelzimmer, erzählte Irmscher-Grothen. Wer es dann in die Obhut des Frauenhauses schafft, komme oft nur mit einer Tasche und nicht mehr und müsse zunächst mit Kleidung ausgestattet werden, fügte sie an. Hierfür, aber auch für einen Selbstverteidigungskurs und therapeutisches Reiten für die Kinder, sollen die 2000 Euro eingesetzt werden.

Hoffmann umriss die Entstehungsgeschichte des im Frühjahr eröffneten Sophienhospizes. Menschlichkeit sei der oberste Leitsatz, mit dem man überkonfessionell die Patienten empfange, um ihnen mit vielen Annehmlichkeiten den letzten Weg zu erleichtern. Der Träger, die MWS-Hospiz-Stiftung, ist dauerhaft auf Spenden angewiesen. Von den 2000 Euro wird eine Weichlagerungsmatratze gekauft.