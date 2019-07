Stänkerer haben in Taufkirchen keine Chance

„Heute haben wir Bergfest, jetzt geht das Volksfest in die zweite Hälfte“, zog Festwirt Franz Jell gestern bei der Schaustellerbesprechung auf dem Taufkirchener Volksfest eine Zwischenbilanz. „Bisher läuft alles bestens.“

Taufkirchen– „Es war so schön beim Volksfesteinzug, wenn man gesehen hat, wie die Leute so voller Freude waren“, erzählte Bürgermeister Franz Hofstetter, der betonte: „Es ist fast so wie immer, aber nicht ganz.“ Man sei ständig bestrebt, das Volksfest weiterzuentwickeln. „Denn es kommt ja wieder eine andere Generation nach, und alles verändert sich.“

Festwirt Jell freute sich besonders über den guten Besuch am Montag und darüber, dass bei der Verlosung die Feuerwehr Hofkirchen den Hauptpreis gewonnen hat: „Da hat es genau die Richtigen erwischt.“

Auch die Volksfest-Referenten Stefan Haberl und Thomas Unterreitmaier sind rundum zufrieden. „Wir sind ein Familien-Volksfest und sind da für alle Gäste von null bis hundert Jahren“, betonte Haberl. Beim Festumzug, als trotz des schlechten Wetters fast der ganze Ort auf den Beinen war, habe sich gezeigt: „Die Taufkirchener stehen zu ihrem Volksfest, egal was ist.“ Er vergaß dabei nicht die zahlreichen Ehrenamtlichen, die im Hintergrund wirken: „Alle tragen zum Gelingen bei.“

Im Mittelpunkt steht bei Volksfesten mehr und mehr die Sicherheit – so auch in Taufkirchen. „Wir haben bereits seit 15 Jahren ein Konzept, das andere nicht haben, und an dem wir ständig arbeiten“, berichtete der Festwirt. „Und das zahlt sich jetzt aus.“ Bisher habe es keinen einzigen Zwischenfall gegeben. „Wir haben im Vorfeld versucht, Sachen, die man sich vorstellen könnte, dass sie passieren könnten, auszuschließen“, erklärte Jell, schränkt jedoch ein. „Aber es könnte durchaus auch was passieren, das man sich nicht vorstellen kann.“ Es gebe genügend Sicherheitskräfte auf und ums Gelände, und auch mit der Polizei sei man im ständigen Austausch. „Gruppen, die nur zum Stänkern herkommen wollen, sollen wissen, dass sie in Taufkirchen keine Chance haben“, lautet das Credo des Feswirts und seiner Mitstreiter.

Zu diesen zählt auch Christine Aulechner, die bei der Gemeinde Taufkirchen für das Volksfest zuständig ist. „Alles wird immer wieder durchgesprochen und aufgefrischt“, berichtete sie. So habe man zum Beispiel heuer für mehr Beleuchtung gesorgt, speziell bei den Haltestellen des Volksfestbusses, „denn mehr Licht bedeutet auch mehr Sicherheit“. Sie ist auf jeden Fall zufrieden mit dem bisherigen Verlauf: „Alles friedlich, und ich hoffe, dass es bis zum Schluss so bleibt.“