Sturm reißt alte Linde aus dem Boden

Von: Birgit Lang

Teilen

Schockiert über den Sturz der 120 Jahre alten Linde ist Adolf Lanzinger aus Hubenstein. © Birgit Lang

99 Einsätze gingen von Donnerstag bis Samstag in der Kreiseinsatzzentrale ein: Umgestürzte Bäume, Stromausfall und ein Verkehrsunfall waren die Ursachen.

Östlicher Landkreis – Mit den Unwettern der letzten Tage waren die Feuerwehren gefordert. Vor allem in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Die Kreiseinsatzzentrale wurde zur Entlastung der Integrierte Leitstelle (ILS) in Betrieb genommen. Allein hier gingen 87 Einsätze für den östlichen Landkreis ein, die an die Feuerwehren verteilt wurden, sagt Kreisbrandrat Florian Pleiner.

Eine Vielzahl umgestürzter Bäume und weggewehte Gegenstände mussten von den Rettungskräften gesichert oder entfernt werden. Die Feuerwehren aus Taufkirchen, Moosen, Wambach, Hohenpolding, Sulding, Hofkirchen, Inning und Kirchberg seien im Einsatz gewesen. „Wir waren beim Unwetter am Donnerstag von circa 23.30 bis 2.30 Uhr in Wachbesetzung und haben hierbei viermal Bäume auf der Fahrbahn im Ortsbereich abgearbeitet“, erklärt Christian Holler, Kommandant der Taufkirchener Stützpunktfeuerwehr. An diesem Abend seien alle fünf Gemeindefeuerwehren für Sturmeinsätze unterwegs gewesen.

„Glimpflich endete ein Verkehrsunfall am Freitagfrüh gegen 6.20 Uhr in Atting.“ Hier habe ein Fahrer einen Baum auf der Straße übersehen und sich beim Ausweichmanöver überschlagen. „Der Fahrer konnte das Fahrzeug am Dach liegend selbstständig und nach eigenen Angaben unverletzt verlassen.“

Vereinzelt sei es Donnerstagnacht auch zu Stromausfall gekommen. Problematisch wurde dieser für die Feuerwehr Moosen, denn dort wurde in Zeilding eine Stromleitung abgerissen und die Alarmierung fiel aus. Also fuhren viele Feuerwehrmänner gegen 23.30 Uhr auf Verdacht zum Feuerwehrhaus, wo es nur donnerte, nicht blitzte, und die in Dunkelheit getauchte Häusersilhouette ständig wie ein Scherenschnitt auftauchte. „Alarmiert wurden wir schließlich über SMS. Bis die Sirene wieder losheulte, waren alle 15 Mann schon mit den beiden Einsatzfahrzeugen unterwegs“, sagt Vize-Kommandant Josef Pfanzelt.

„In Moosen wütete der Sturm rund eine Stunde“, schätzt er. Vor allem umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste mussten sie wegschneiden und die Straßen wieder freimachen in den Ortschaften Maiselsberg, Zeilding und Schweinhub. In Barthlmühle mussten sie noch ein Gebäudedach absichern. Dreieinhalb Stunden seien die Kameraden im Einsatz gewesen, die letzten um 2.30 Uhr ins Feuerwehrhaus zurückgekehrt.

Traurig war, dass die etwa 120 Jahre alte Linde auf dem Anwesen des Feuerwehrkameraden Adolf Lanzinger in Hubenstein das Unwetter nicht überlebte. Das ortsprägende Schmuckstück stand bei der Einfahrt zur ED 13, gegenüber der Wirtschaft.

Pleiner erklärte, im Bereich seiner Heimatfeuerwehr Hohenpolding sei in Erdmannsdorf das Blechdach einer Garage vom Wind erfasst worden. In Inning waren einige Bäume auf Straßen und einer auf ein Garagendach gestürzt. Manche Schäden seien erst am Freitagvormittag entdeckt worden.

Auch am Samstag wurde die Kreiseinsatzzentrale zur Unterstützung der ILS Erding wegen Unwetters eingesetzt. Zwölf Einsätze gab es, so Pleiner. „Das Unwetter zog dann aber doch eher am Landkreis vorbei.“ Die Taufkirchener wurden am Samstag um 18.20 Uhr alarmiert. Zwei Bäume müssten beseitigt werden, was bis 19 Uhr erledigt war. BIRGIT LANG