Grandioser Auftakt für Robert Scharl

Taufkirchen – Riesen Erfolg für Robert Scharl. Der Enduro-Fahrer aus Taufkirchen hat bei der Superenduro-Serie um die Europameisterschaft den ersten Lauf im polnischen Krakau gewonnen.

Scharl startet heuer für das in Graz ansässige Team „X-Grip“ auf einer Husqvarna 300 Tpi (wir berichteten). Auf seinem Wettkampf-Programm stehen die Superenduro Europameisterschaft, die Hardenduro Serie Germany und diverse Einsätze im österreichischen Enduro Cup. Der erste Lauf zur Superenduro EM fand im Krakau statt. Scharl hatte aufgrund der knappen Vorbereitungszeit nur wenig Zeit, sich an seine neue Rennmaschine zu gewöhnen und diese auf seine Fahrweise abzustimmen.

So war es ihm in den kurzen Trainings nicht möglich, sich direkt für die Finalläufe zu qualifizieren und er musste in das „Last Chance Rennen“. Dieses Rennen konnte Scharl jedoch gewinnen und man konnte sehen, dass die gute Zusammenarbeit mit den Mechanikern bereits Früchte getragen hatte. Für die Finalläufe in der mit 14 000 Zuschauer ausverkauften „Tauron Arena Krakau“, wurden dann nur noch kleine Änderungen am Fahrwerk durchgeführt, bevor es ernst wurde.

Wegen der Qualifikation über den Hoffnungslauf musste Scharl im ersten Finallauf aus der zweiten Startreihe ins Rennen gehen, hielt sich aus dem Startgerangel heraus und setzte sich nach einer halben Runde gleich an die dritte Stelle. Nach der Hälfte des Rennens belegte er sogar mit gutem Vorsprung Platz eins, den er aber nach einem Fehler im Steinfeld wieder an den Franzosen Paul Bury abgeben musste.

Gestärkt durch diese Leistung, ließ Scharl im zweiten und entscheidenden Finallauf nichts mehr anbrennen und holte sich den ersten Platz mit einem grandiosen Start-Ziel Sieg. Zweiter wurde Bury, gefolgt von Thomas Hostinsky aus der Slowakei. Auf den weiteren Plätzen folgten der Brite Tom Knight, der Schwede Tom Nyström und der polnische Lokalmatador Mariusz Stefaniak.

Das war natürlich ein Einstieg nach Maß für den Taufkirchener, der bei der Siegerehrung zusammen mit der Mannschaft vom neu gegründeten Team „X-Grip“ um die Wette strahlte. An Motivation für die nächsten Rennen in 2019 sollte es nach diesem Auftakt nicht fehlen.

Das nächste Rennen der Serie steht am Samstag, 5. Januar, im sächsischen Riesa auf dem Programm. Danach folgen die Rennen in Spanien (Madrid, 26. Januar), Ungarn (Budapest, 9. Februar) und Spanien (Bilbao, 9. März). red