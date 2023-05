Tänze und Trommelklänge zum Kindergartenfest

Von: Birgit Lang

Lieder und Tänze hatten die Kinder des Gemeindekindergartens Taufkirchen anlässlich der Feier zum 30-jährigen Bestehen einstudiert. „Keine leichte, aber Herzensaufgabe“ © Birgit Lang

Der Gemeindekindergarten Taufkirchen feierte sein 30-jähriges Bestehn, zwei Erzieherinnen sind bereits seit Beginn dabei.

Taufkirchen – Die Kleinsten waren die Größten: Auf sie waren alle Blicke gerichtet bei den Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen des Gemeindekindergartens an der Fichtenstraße.

Zur Feier des Tages marschierten sie ein und nahmen im Kreis Platz. Sie hatten für die Gäste Lieder, die Vorschulkinder einen Tanz und eine Trommeleinlage einstudiert, die sich alle rund um „Vögel“ bewegten, das Jahresthema der frühkindlichen Bildung. Dazu war sogar schon ein Falkner mit fünf verschiedenen Greifvögeln vorbeigekommen.

Die stolzen Eltern und Großeltern strahlten über beide Ohren, filmten und fotografierten alles. Freilich gehörten zum offiziellen Teil auch Ansprachen. So begrüßte Kindergartenleiterin Monika Auer und erinnerte an die bewegten Vorjahre, „eine turbulente Zeit“, in der viel passiert sei. Der Kindergarten sei umgebaut und erweitert worden sowie eine Waldgruppe mit eigenem Unterstand im nahen Wald dazu gekommen. Hauseigentümer Stefan Fürmetz und Bürgermeister Stefan Haberl hätten immer alles unterstützt. Auch Eltern und Mitarbeiter hätten mitgeholfen, so Auer. Sie dankte ihnen und ihrer Vorgängerin Jutta Krämer.

Bürgermeister Haberl meinte, dass wohl für viele Erinnerungen aus der eigenen Kindergartenzeit wach werden würden. Der Vater dreier Kleinkinder betonte mehrfach mit Zitaten von Nelson Mandela, wie wichtig Kinder, ihre Erziehung und Bildung seien, deren Grundstock im Kindergarten gelegt werde. Auch er dankte Jutta Hauer und vielen anderen sowie den 16 Mitarbeiterinnen, darunter Maria Tristl und Maria Hecht, die seit 30 Jahren hier arbeiten. Sie alle seien mit den vier Gruppen im ständigen Einsatz, was höchsten Respekt verdiene, denn es sei für sie keine „leichte, aber eine Herzensaufgabe“.

Jede rief er namentlich zu sich und überreichte eine Blume. Auch Reinigungskraft Miriana Pukovsky, den Bauhofmitarbeitern und den Elternbeiratsvorsitzenden Christoph Schaumberger sowie Sonja Friebl dankte er stellvertretend für alle Eltern, die sich immer wieder engagiert einbringen. Auch für Sachbearbeiterin Christine Empl gab es Blumen.

Einiges war noch im Vorfeld für das Fest auf Vordermann gebracht worden, das wussten auch die Kinder, die Haberl fragte. „Rasenmähen“, meinte der sechsjährige Advik, und dem vierjährigen Leon fiel noch ein, dass „Herzerl ausgeschnitten“ wurden.

Kaum war der offizielle Teil beendet, stürmten vor allem die Erwachsenen das Kuchenbüffet und den Pizzawagen. Die Kinder drängte es zu Sandkästen, Vogelschaukel, Rutsche und Klettergerüsten. Sobald Hunger und Durst gestillt waren, widmeten sich Kinder und Eltern dem abwechslungsreichen Angebot. Manche nahmen an einem Spaziergang zur Waldgruppe teil oder erfreuten sich an Zauberclown Manuela in der Turnhalle. Auch Glitzertattoos in der Mäusegruppe, Basteln in der Pinguin-Gruppe und Luftballontiere sowie Glücksrad im Garten durften nicht fehlen. Nach so viel Programm war das freie Geschichtenerzählen mit Sonja Friebl eine gute Möglichkeit, etwas zu entspannen.

