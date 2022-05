25 Jahre Moosener Stockschützen: Auch ohne Bahnen war’s „brutal schee“

Von: Birgit Lang

Der erste Abteilungsausschuss 1997 (v. l.): 2. Vorsitzender Lothar Aufinger, 2. Abteilungsleiter Hermann Huber, Abteilungleiter Simon Schraufstetter (†), Schriftführer Hermann Prey, Kassier Josef Strohmaier, Sportwart und Beisitzer Gerhard Lurz, Beisitzer Michael Bayer und Oskar Obermaier mit Vorsitzendem Karl Liebl. Archiv © Birgit Lang

Die Moosener Stockschützen feiern ihr 25-jähriges Bestehen. Die Anfänge fanden auf dem Pflaster vor dem Getränkemarkt statt.

Moosen – Die Zeit verrinnt nur so. Das merken auch die Mitglieder der Stockschützen-Abteilung des SC Moosen. Einige der treibenden Kräfte wie Georg Sterr weilen nicht mehr unter ihnen. Gerne hätte die Sparte gemeinsam mit ihnen das 25-jährige Bestehen gefeiert. Doch beim Festabend am Samstag, 21. Mai, um 19 Uhr im Gasthaus Zuhr in Moosen wird ihrer gebührend erinnert.

Gründung

Die ersten Vorbereitungen für die Abteilungsgründung liefen 1996, als sich 50 Interessierte in eine Liste eintrugen. Am 31. Januar 1997 war es so weit. 55 Anwesende gründeten beim Wirt die neue Abteilung unter Führung des damaligen Vorsitzenden Karl Liebl. Als erster Abteilungsleiter wurde Simon Schraufstetter gewählt, Hermann Huber als sein Stellvertreter. Schriftführer war Hermann Prey, Kassier Josef Strohmaier, Sportwart Lurz Gerhard, Beisitzer Oskar Obermaier, Gerhard Lurz und Michael Bayer.

Heute zählt die Abteilung 93 Mitglieder, aber nicht mehr alle sind so aktiv wie in den Anfangsjahren. Trainiert wurde anfangs auf den Bahnen des ESV Taufkirchen, erzählt der heutige Abteilungsleiter Hans Sterr im Pressegespräch. Doch eigene Bahnen sollten bald folgen und noch mehr.

Vereinsheim

Einer der Glanzpunkte der Abteilung war der Bau des Vereinsheims. Los ging es im Herbst 1999. 3528 ehrenamtliche Arbeitsstunden brachten die Mitglieder in Eigenregie unter Leitung von Hermann Huber ein, um das schmucke Häuschen am Sportplatz zu errichten. Mit Herbert Lurz und Hans Huber standen zwei erfahrene Maurer zur Verfügung. Für den Plan war Peter Eichinger zuständig.

Um möglichst günstig zu bauen, setzte man auf Freiwillige und Beziehungen. Und finanziert wurde das Ganze durch Darlehen von Mitgliedern und Gönnern. Die Asphaltbahnen wurden 2000 fertiggestellt und vom Hauptverein bezahlt.

„Sogar eine eigene Bierleitung wurde verlegt“, scherzt Hans Sterr. Denn großer Durst herrschte oft, verrät er und zeigt Fotos, wie die Wasserleitung von der Kläranlage zum Vereinsheim gebaggert wurde. Richtfest wurde im Januar 2000 gefeiert, Einweihung war im Mai 2001. Im gleichen Jahr fanden auch der erste Seniorennachmittag statt und die erste Ortsmeisterschaft der Altgemeinde Moosen mit 17 Mannschaften.

Sportliche Ereignisse

Bevor die Moosener eigene Bahnen hatten, wurde mitunter beim Getränkehändler Sterr auf dem Pflaster geschossen, was ebenfalls Fotos dokumentieren. Auch das erste Turnier wurde bei Georg Sterr im August 1997 mit neun Mannschaften ausgetragen. „1999 wurde dort sogar auf fünf Bahnen mit elf Mannschaften geschossen“, erinnert sich Hans Sterr. Und dass es „brutal schee“ war damals. Oft sei es schon freitags losgegangen mit der Brotzeit im Gepäck, und bis Sonntagnachmittag wurde geschossen. Schiri war Lenz Huber.

Die erste Mannschaft trat 1997 in der D-Klasse mit Hermann Huber, Gerhard Lurz, Hans Sterr und Sepp Schraufstetter an. Sie landete auf dem fünften Platz und stieg ein Jahr später auf, ebenso auf Eis mit Hans Huber, Herbert Lurz, Konrad Reithmaier und Michael Graf. 1998 beteiligten sich die Moosener an 24 Turnieren, bis 2006 sollten es sogar 75 Turniere sein. Auch der erste Sterr-Cup wurde 1998 durchgeführt, 2012 der letzte.

Die Damenmannschaft trat erstmals 2005 bei einer Meisterschaft an und schaffte es 2011 in die Landesliga. In diesem Jahr nahm auch die deutsche Nationalmannschaft am SCM-Turnier teil. Eine Jugendmannschaft wurde 2005 gegründet.

Gesellschaftliches

Höhepunkt alle zwei bis drei Jahre waren die Ausflüge, die Sim Schraufstetter akribisch organisiert hat. Sie führten nach Südtirol, Dresden, Lichtenfels oder Graz. Dass die Stockschützen kulturinteressiert sind, zeigten sie schon beim Sportlerball 1999, als sie ein Bauernballett aufführten. Schraufstetter, der bis zu seinem frühen Tod 2019 Abteilungsleiter war, organisierte auch Schafkopfturniere. Zudem wurden Nachtwanderungen und Ferienprogramme veranstaltet.

Jubiläumsturnier

Zum Jubiläum stehen Turniere an: am Donnerstag, 26. Mai, um 14 Uhr für die Damen, am Freitag, 27. Mai, um 18.30 Uhr sowie Samstag, 28. Mai, um 9 Uhr für die Herren. Am Samstagnachmittag gibt’s ein Mixed-Turnier um 14 Uhr.