Unbekannte Täterin sprüht Mann (21) Pfefferspray ins Gesicht

Eine bisher unbekannte Täterin hat in Taufkirchen einem 21-Jährigen mit einem Pfefferspray ins Gesicht gesprüht (Symbolbild).

Vorfall auf Lidl-Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

von Veronika Macht schließen

Eine Frau hat am Samstagabend einen 21-Jährigen in Taufkirchen mit Pfefferspray attackiert. Die Polizei sucht die Frau - und Zeugen des Vorfalls auf dem Lidl-Parkplatz.

Taufkirchen - Von einer gefährlichen Körperverletzung am Samstag, 15. Mai, gegen 19.10 Uhr in Taufkirchen berichtet die Dorfener Polizei. Der 21-jährige Geschädigte kaufte demnach im Discounter Lidl ein, als er bereits im Kassenbereich von der bislang unbekannten Täterin angefeindet worden sei. Als der Geschädigte das Geschäft verließ, ging die Frau am Parkplatz unvermittelt auf ihn zu und sprühte ihm mit einem Pfefferspray ins Gesicht. Das Opfer wurde leicht im Augen- und Gesichtsbereich verletzt.

Polizei sucht Zeugen - Beschreibung der Täterin

Die unbekannte Täterin flüchtete zu Fuß. Es ist folgende Personenbeschreibung bekannt: weiblich, etwa 1,65 Meter groß, blonde, schulterlange Haare, zu einem Pferdeschwanz gebunden, deutschsprachig. Bekleidet war die Täterin mit einem braunen Oberteil und einer braunen Jogginghose. Auffällig war, dass ihr gesamter rechter Arm tätowiert war und dass die Frau kein Schuhwerk trug.

Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist laut Polizei nicht bekannt. Zeugen des Vorfalls, die sachdienliche Hinweise über die Identität oder den Aufenthaltsort der unbekannten Täterin geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dorfen unter Tel. (0 80 81) 9 30 5-0 zu melden.

vam