Ab August Bauarbeiten an Todeskreuzung

Von: Birgit Lang

Schon gerodet ist das Waldstück an der Kreuzung der Kreisstraßen ED 134 und ED 26. © ; Birgit Lang

Die Vorarbeiten für den Kreisverkehr an der „Todeskreuzung“ bei Johannrettenbach laufen schon. Die Voraussetzung für den Baubeginn ist aber, dass bis dahin die Dorfener B 15-Brücke fertig ist.

Johannrettenbach – Der von vielen geforderte Kreisverkehr in Johannrettenbach, an dem mitunter „Todeskreuzung“ genannten Unfallschwerpunkt. rückt in greifbare Nähe. Baubeginn ist für diesen August vorgesehen, die Fertigstellung noch für dieses Jahr geplant.

Trotz auffälliger Stopp-Schilder mit Blinklichtern sowie Geschwindigkeitsbegrenzungen kam es an der Kreuzung der Kreisstraßen ED 13 und ED 26 immer wieder zu Unfällen, auch tödlichen. Deshalb wurde der Ruf nach einem Kreisel in den vergangenen Jahren immer lauter. Das Staatliche Bauamt Freising soll dies im Auftrag des Landkreises Erding ausführen.

„Die Maßnahme dient der Beseitigung eines Unfallschwerpunktes“, sagt Claudia Fiebrandt-Kirmeyer, Pressesprecherin des Landratsamtes. Zur Zeit werde die Ausschreibung vorbereitet. Unter der Voraussetzung, dass der Brückenbau an der B 15-Ortsdurchfahrt in Dorfen abgeschlossen ist, soll der Bau im August beginnen. Felix Krötz vom Staatlichen Bauamt geht von vier bis fünf Monaten Bauzeit aus. Das angrenzende Waldstück wurde schon gerodet, auch rot markierte Pflöcke kann man darin erkennen.

„Der Mittelpunkt der Kreuzung und damit der Kreisel wird etwas nach Osten verschoben, in das Grundstück mit dem Haus direkt an der Kreuzung wird damit möglichst wenig eingegriffen“, sagt Bauoberrat Krötz. „Die Pflöcke stellen die Grunderwerbsgrenzen im nordwestlichen Quadranten dar, um den zu rodenden Bereich zu markieren.“ Insgesamt müssen rund 2600 Quadratmeter Grund für den Kreisverkehr neu erworben werden. „Die Bauerlaubnisse liegen vor“, berichtet Krötz. Die Mittelinsel erhalte einen aufgeschütteten Hügel, der mit einer Rasensaat begrünt werde.

Laut Kostenschätzung muss der Landkreis rund eine Million Euro brutto aufbringen. Der Freistaat fördere das Projekt auf Grundlage des Bayerischen Gemeindefinanzierungsgesetzes.

Für die vielen Verkehrsteilnehmer, die täglich diese Kreuzung befahren, ist weniger erfreulich, dass es in der Bauphase keine kleinräumige Umfahrung geben wird. Der Kreisverkehr wird unter Vollsperrung gebaut. Nur für den landwirtschaftlichen Verkehr werde es eine solche Möglichkeit geben, so Krötz.

Die Umfahrung

soll auf der ED 13 ab Hampersdorf über die Staatsstraße 2086 zur B 15 nach Dorfen führen und weiter auf der B 388 bis zur ED 13 bei Moos und umgekehrt. Für die ED 26 soll der Verkehr ab Taufkirchen über die B 388 bis Abzweigung bei Kreuz geleitet werden und dann weiter nach Buchbach führen. Alternativ fließt der Verkehr ab Taufkirchen über die B 388 bis zur Abzweigung bei Kreuz und von dort weiter auf die LA 59 und die Gemeindeverbindungsstraße zur ED26/ ED25.