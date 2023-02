Abschied von Realschuldirektor Josef Hanslmaier

Von: Fabian Holzner

Teilen

Noch einmal vor vollem Haus sprach Josef Hanslmaier (r.) bei seiner Verabschiedung in der Realschule Taufkirchen. © Fabian Holzner

Amtswechsel: Direktor Josef Hanslmaier verlässt nach vielen Jahren als Schulleiter die Realschule Taufkirchen. Ihm zu Ehren feierte die Schulgemeinschaft einen bewegenden Festakt.

Taufkirchen – Heiter und tiefsinnig, mit Humor und Rührung wurde Josef Hanslmaier von der Realschule Taufkirchen verabschiedet. Für den langjährigen Direktor und zuvor Konrektor feierte die Schulgemeinschaft einen bewegenden Festakt.

Wie lange der Pädagoge für Musik und Religion in diesen Ämtern die Schule leitete, durfte Schülersprecher Samuel Dulic als spontane „Stegreifaufgabe“ während der Abschiedsworte der SMV lösen: 21 einhalb Jahre war nach kurzer Bedenkzeit das richtige Ergebnis, was ihm ausgiebigem Applaus der vielen Ehrengäste einbrachte.

Unter diesen war auch der neue Ministerialbeauftragte für die Realschulen in Oberbayern Ost, Markus Hösl-Liebig, der Hanslmaier zu einer „Kreativitätsprüfung“ auf die Bühne bat. Mit einem Wort hatte der ehemalige Direktor Stationen seines Lebenslaufs zu beschreiben. „Teilweise überflüssig“ war demnach die Zeit am Staatsinstitut, „zu weit weg“ der erste Einsatz als Lehrer im unterfränkischen Miltenberg. Die Realschule Taufkirchen habe Hanslmaier durch Gelassenheit, Freundlichkeit, Toleranz und Empathie geprägt.

Stellvertretender Landrat Franz Hofstetter, einst Schüler an der Realschule, sprach für den Sachaufwandsträger: „Der Landkreis hat, so hoffe ich, dafür gesorgt, die äußeren Bedingungen, damit Schule stattfinden kann, geleistet: Von der Schulküche bis zum Chemiesaal. Aber das ist das eine, das andere ist, was sie und das Lehrerkollegium leisten. Sie sind die Bezugspersonen nach den Eltern und sorgen dafür, dass aus Schülern Frauen und Männer werden, die dann in unserer Gesellschaft ihren Platz finden und ihren Beitrag leisten.“

Hofstetter erinnerte an von Hanslmaier ausgehende Initiativen und Projekte und bemerkte während der Ansprache, dass die Eingangstür, die dem Ruheständler nun stets offen stünde, wieder gestrichen gehörte – ein Scherz, der sich bei den nachfolgenden Rednern zum Running Gag entwickelte.

Taufkirchens zweiter Bürgermeister Dr. Christoph Puschmann hob den stets „guten Draht zur politischen Gemeinde“ hervor. Ihm blieb vor allem ein von Realschülern im Gemeinderat vorgestelltes Projekt im Gedächtnis, bei dem Taufkirchen auf Demenz- und Behindertenfreundlichkeit überprüft wurde. „Gesundheit und mehr Zeit für Familie und Hobbys, vor allem dem „Musi macha“, wünschte Puschmann dem Chorleiter und Blechbläser Hanslmaier.

Seitens des Lehrerkollegiums richtete Gabriela Linsmayer, Vorsitzende des Personalrats, Worte an ihren ehemaligen „Chef mit dem gewissen Etwas“. Denn „Chef“ war er, mit der nötigen „Robustheit und Souveränität“. Das „gewisse Etwas“ zeigte sich schon bei der für einen Direktor untypischen Fachkombination Musik und Religion, aber auch mit Traditionen, wie dem Vorlesen einer Adventsgeschichte in der Aula durch den Schulleiter selbst. „Herzlichkeit wurde bei ihnen immer groß, geschrieben, nicht nur weil es ein Nomen ist“, sagte die Deutschlehrerin.

Die SMV hob die Vorreiterrolle ihrer Schule bei der Digitalisierung hervor. Elternbeiratsvorsitzende Maria Schober ging auf die Pandemiezeit ein.

Hanslmaier selbst griff unter vielen Themen auch dieses auf, daneben die Highlights wie Schulfeste, Spendenläufe, Entlassfeiern, Weihnachtsbasar, Konzerte, Musicals und einige Auszeichnungen.

Hanslmaiers Motto lautete stets: „Schule kann nur gemeinsam gelingen“. Daher ging sein Dank in viele Richtungen. Nach einer Pause – keiner rhetorischen – der letzte, „wichtigste“, wie er sagte, an seine Ehefrau in Form eines großen Blumenstraußes. Die Nachfolge tritt nun die bisherige Konrektorin Melanie Aufleger an. Sie begrüßte bereits die Gäste und dankte später ihrem bisherigen Vorgesetzten für die Übergabezeit.