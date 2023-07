Achtjähriges Mädchen in Taufkirchen unter Lkw

Von: Timo Aichele

Teilen

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Bei einem Unfall mit einem Lkw wurde eine achtjährige Radlerin am Mittwochmorgen in Taufkirchen verletzt.

Taufkirchen - Ein 38-jähriger Lkw-Fahrer hat am Mittwoch gegen 7.25 Uhr in Taufkirchen ein Mädchen auf einem Fahrrad übersehen. Am Ende lag die Achtjährige unter dem Lastwagen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Laut Polizei bog er nach rechts von der Landshuter Straße auf den Parkplatz der dortigen Metzgerei ein, auf dem Gehweg fuhr jedoch die Achtjährige. Das Mädchen wurde seitlich von dem Lastwagen erfasst. Hierbei verkeilte sich das Rad unter der Lkw-Hinterachse.

Die Schülerin wurde glücklicherweise nicht überrollt, blieb aber dennoch verletzt unter dem Fahrzeug liegen. Von dort bargen Ersthelfer das Kind. Mit einem Rettungshubschrauber wurde es in eine Klinik geflogen.