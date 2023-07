Strengere Regeln für Lavendel-Liebhaber

Von: Alexandra Anderka

Eine Augenweide ist das derzeit in voller Blüte erstrahlende Lavendelfeld. Zum vierten Mal holt Landwirt Mathias Tafelmeier die Provence ins Erdinger Land. © Alexandra Anderka

Das Lavendel-Feld in Adlstraß bei Taufkirchen leuchtet wieder in voller Pracht. Wer drauf will, muss jetzt zahlen oder arbeiten.

Adlstraß – Schon zum vierten Mal blüht heuer das Lavendel-Feld in Adlstraß und verwandelt den 45 Hektar großen Landstrich von Landwirt Mathias Tafelmeier in die bayerische Provence. Viel Mühe hat es den Landwirt und Landschaftsgärtnermeister sowie seine Lebensgefährtin Hildegard Pritscher heuer gekostet, dass das Lavendelfeld wieder in dieser Pracht erstrahlt.

„Wir konnten wegen der Nässe im Frühjahr erst sehr spät rein. Jede Reihe musste von Hand ausgejätet werden.“ Aber das oberbayerische Lavendelfeld ist mittlerweile international bekannt. So kamen freiwillige Arbeiter aus Frankreich und der Schweiz und halfen gegen Kost und Logis mit. „Das hat wunderbar geklappt“, freut sich Tafelmeier und betont: „Wenn alle zusammen helfen, kann man so viel Schönes schaffen.“ Er hat seinen Hof unter anderem auf der Plattform Workaway registriert und komme in der Szene sehr gut an.

„Es spricht sich da herum, dass Adlstraß ein schöner Ort ist.“ Bei Influencern hatte sich das schon die vergangenen Jahre rumgesprochen, sodass das Lavendelfeld bei günstigem Wetter von Fotografen und Models belagert war. Tafelmeier und Pritscher haben da grundsätzlich nichts dagegen. Im Gegenteil, sie wollen ihre Idee ja in die Welt hinaustragen. „Aber nur ein Foto machen und wieder rein ins Auto“ findet der idealistische Landwirt, der mit seiner Interessengemeinschaft Adlstraß e.V. andere Wege gehen möchte, nicht gut.

Deshalb hat er heuer das Lavendelfeld mit Bändern abgesperrt und Hinweisen versehen. Gegen eine Spende von mindestens 20 Euro oder eine Stunde Arbeit für den gemeinnützigen Verein dürfen die Lavendel-Liebhaber auch heuer noch drei bis vier Meter in die Reihen rein. Professionelle Fotografen werden gebeten, ein Drittel ihres Erlöses dem Projekt zu spenden. Vom Aussichtspunkt bei den drei Linden kann weiterhin auch ohne Spende fotografiert werden.

Neuerdings können Besucher auch ein Stück Lavendelfeld mit nach Hause nehmen. An einem Holzschild hängt eine Schere, mit der sich Lavendelliebhaber Sträußchen für daheim abschneiden dürfen. Fünf Euro pro Strauß sollen dafür in die Vereinskasse wandern.

Tafelmeier und andere Vereinsmitglieder wollen meist vor Ort sein, mit den Leuten ins Gespräch kommen und Aufklärungsarbeit über ihr Projekt Adlstraß betreiben, zu dem neben dem Lavendelfeld eine Aroniaplantage, der Vereinsladen und vieles mehr gehören. Dabei sei der wichtigste Gedanke, einen Ausgleich dafür zu schaffen, was die Natur dem Menschen bedingungslos zur Verfügung stellt. Bislang gehe alles sehr geordnet zu, freut sich Tafelmeier und hofft, dass das auch so bleibt.

Infos zum Lavendelfeld finden Besucher auf der Homepage www.adlstrass.de