Ärger über Strafzettel am Taufkirchener Friedhof

Von: Birgit Lang

Gewohnheitsrecht oder Straßenverkehrsordnung? Laut Polizei wiegt Letzteres schwerer. Das Parken ist hier verboten. © Birgit Lang

Seit wann kann man nicht mehr am Eingang zum alten Taufkirchener Friedhof parken? Die Polizei verteilt Strafzettel. Betroffene pochen auf einen alten Beschluss.

Taufkirchen – Entrüstet waren Friedhofsbesucher, als sie erfuhren, dass zwei Senioren beim Parken am Eingang zum alten Friedhof in Taufkirchen ohne Vorwarnung einen Strafzettel über 55 Euro erhielten. Wieso sie die Strafe bekamen, eine wurde sogar am Karfreitag verteilt, können die beiden nicht verstehen. Einer der Betroffenen ist ein 85-Jähriger aus Solching (Name der Redaktion bekannt). „Wenn ich länger gehe, tut mir alles weh“, sagt der Gehbehinderte und erklärt: „Ich habe zwischen alter Friedhofsmauer und Gehweg geparkt, weil ich meine Frau besucht habe. Sie ist vor drei Jahren gestorben. Ich war nicht auf dem Radweg“, beteuert er.

Seit vielen Jahren werde dort geparkt. Es gebe auch kein Verbotsschild. Nach einem Anruf bei der Polizei und einer Mahnung habe er das Geld schließlich überwiesen. Aber gerechtfertigt findet er es trotzdem nicht. „Da stehen täglich Autos.“

Eines von ihnen gehört einer ebenfalls gehbehinderten Frau aus Taufkirchen. Sie parke schon seit 60 Jahren hier, wenn sie zum Friedhof müsse. Ihr Mann sei schon länger gehbehindert und für ihn sei es eine große Erleichterung, auf kurzer Strecke zum Familiengrab gehen zu können.

Sie erinnere sich an einen Beschluss des Taufkirchener Bauausschusses aus dem Jahr 2001. An diesen habe sie sich gehalten. Damals sei entschieden worden, dass wieder an der Ostseite des Friedhofes geparkt werden dürfe.

Die Antragsteller, darunter ihr Mann, hatten damals argumentiert, dass es für ältere Bürger sehr beschwerlich sei, vom neuen Parkbereich aus die Gräber im Nordostteil zu erreichen. Auch, dass die Zufahrt von der Dorfener Straße schon seit Jahrzehnten genutzt werde, betonten sie damals schon. Daraufhin habe das Gremium eine Einbahnstraßenregelung für den Verkehr von Norden nach Süden getroffen, also von der Dorfener Straße zum neuen Friedhofsparkplatz.

„Des weiteren wurde beschlossen, den Gehwegbereich um das südöstliche Mauereck bzw. im Bereich der Einmündung in die neue Friedhofsparkfläche durch Absenken der Randsteine bzw. Umbaumaßahmen soweit herzurichten, dass dieser Bereich mit Kraftfahrzeugen ungehindert befahrbar ist“, zitiert die Betroffene aus dem damaligen Beschluss. Der neue Geh- und Radweg solle ab der neuen Parkplatzfläche durch Einbau eines Absperrpfostens für den Fahrverkehr zu sperren sein, so der Wille des Ausschusses.

Doch weder eine „Sondergenehmigung“ noch Gewohnheitsrecht können die Straßenverkehrsordnung aushebeln. Das erfuhren die beiden Betroffenen nun. Von dem Beschluss von 2001 weiß die Polizei Dorfen auch nichts. Für die Beamten gilt: Der Weg zum Friedhof ist von beiden Seiten kommend deutlich beschildert.

„Hier steht ein blaues Verkehrszeichen mit einer Frau mit Kind darauf sowie ein Zusatzschild mit einem Radfahrer“, erklärt Inspektionsleiter Harald Kratzel. Die Fahrt sei ein etwa zwei Meter breiter, bergauf gehender Fuß- und Radweg, so der Erste Polizeihauptkommissar. Es sei „hoch gefährlich, diese Örtlichkeit mit dem Auto zu befahren“, denn sie sei unübersichtlich und eng. Wenn ältere Herrschaften mit dem Auto dort hochfahren würden – und jedes Auto sei mittlerweile um die zwei Meter breit – und vom Berg komme ein Rad- oder E-Bike-Fahrer mit entsprechender Geschwindigkeit daher, sei es „eine 100-prozentige Unfallursache. Da gibt es keine Möglichkeit, nach links oder rechts auszuweichen“, sagt Kratzel.

Der Polizeibeamte geht zudem davon aus, dass über 80-jährige nicht mehr so schnell reagieren und bremsen wie jüngere Autofahrer. „Wenn der Radfahrer auf sie drauffährt, wird es schwerste Verletzungen geben.“ Der Gemeinde habe man eine „entsprechende verkehrsrechtliche Bewertung zukommen lassen, dass man hier auf gar keinen Fall, eine Erlaubnis erteilen kann, weil es schlichtweg einfach nicht geht“.

Ebenso gefährlich sei es, wenn die Leute rückwärts nach unten fahren würden. Denn ältere Autofahrer könnten sich nicht mehr so leicht umdrehen. Zudem habe es wegen der falsch parkenden Autos auch schon Hinweise und Beschwerden gegeben. Bis dato sei niemandem bekannt gewesen, dass es „angeblich eine wie auch immer geartete Erlaubnis der Gemeinde Taufkirchen gibt“, stellt Kratzel fest. Nichtsdestotrotz wolle man sich mit der Gemeinde Taufkirchen zusammensetzen. Kollege Karlheinz Lauffer werde dies nächste Woche machen und mit Sachbearbeiter Georg Schmittner darüber beraten.

„Wir werden zwischenzeitlich nicht weiter verwarnen“, verspricht Kratzel. „Aber grundsätzlich ist es hoch gefährlich, was die Herrschaften da machen.“ Zumal es ein paar Meter weiter eine Parkmöglichkeit sogar mit Friedhofswägen gebe, die man beladen und damit schwere Gegenstände transportieren könne. „Ich verstehe, dass man mit 85 Jahren nicht mehr so gut zu Fuß ist. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass es eine Gefahrenstelle ist. Wenn was passiert, dann wird mit erheblichen Konsequenzen zu rechnen sein, das will niemand.“

Eine Verwarnung könne nicht zurückgenommen werden, weil es eine Ausnahmegenehmigung gebe, betont er. Die Betroffenen könnten einen Einspruch einlegen, sagt er. „Wir wollen mit den Bürgern ein gutes Verhältnis, aber jedem recht getan, ist schwer“, so der PI-Chef.