Ansturm auf den Adlberger

Von: Birgit Lang

Heiße Tänze zeigten die verschiedenen Gruppen auf der Bühne vor dem Rathaus. © Birgit Lang

Bei Frühlingswetter strömen die Taufkirchener zum Adlberger Markt und zur Adlberger Nacht.

Taufkirchen – Das schöne Wetter und das abwechslungsreiche Rahmenprogramm waren wohl die Hauptzugpferde für den Adlberger Markt in Taufkirchen. Schon am Samstagnachmittag schlenderten sehr viele Besucher durch die Stände der Fieranten. Neben Feinkost, Speisen und einigen hochwertigen Haushaltswaren, gab es wieder viel Krimskrams zu kaufen. Sehr schön waren die vielen Biergärten und Sitzmöglichkeiten im Freien, sogar am Kriegerdenkmal.

Für Jung und Alt gab es nicht nur viel zu sehen und zu kaufen, sondern auch zu hören. Klima-Managerin Anna Engelschall und Mano-Amiga-Mitarbeiterinnen stellten die Fairtrade-Gemeinde Taufkirchen vor, Andrea Holbl präsentierte Lastenräder. Auch Fragen unter anderem zum Mobilitätskonzept oder eigene Ideen für eine umweltfreundlichere Kommune konnten ausgetauscht werden.

Heiße Rhythmen spielten die Band Life Case und andere Gruppen auf den Bühnen. © Birgit Lang

Neben einer Clown-Show für die Kleinsten sorgten die Tänze der vier Gruppen von Kati Yilmaz und der TSV-Bambini bis hin zu den Cool Dance 4 You vor allem bei den stolzen Angehörigen für strahlende Augen. Je später der Abend wurde, desto mehr Gäste strömten herbei.

Das Trio Perfect Fellows spielte am Rathausplatz, die Band Vintage im Biergarten, und Lymina sowie Life Case auf Einladung des Kunst? e.V. auf der Schlossterrasse des Ristorante La Barca. Zur Einstimmung wurde an der dortigen Cocktailbar des Vereins zunächst Chillout-Musik aufgelegt, danach heizten Lymina bei ihrem erst fünften Auftritt ein. Die sechs Burschen um Sänger und Gitarrist Samuel Schneider aus Inning überzeugten mit Indie-Rock bis Punk. „Wir passen nicht in ein Genre rein. Jeder bringt seine Einflüsse mit ein“, meinte der 20-Jährige: „Ich habe als Jugendlicher fast nur HipHop gehört.“

Großes Gedränge zeigte, wie sehr sich die Taufkirchener auf die Traditionsveranstaltung gefreut hatten. © Birgit Lang

Der Taufkirchener Bassist Sebastian Wolfrum (26) kommt von Hardrock, Blues und Reggae: „Wir experimentieren viel in den Proben“, erzählte er. Ebenfalls 20 Jahre alt sind Sänger und Gitarrist Lars Christiansen aus Lengdorf, der von klassischer Musik, Gitarre und Klavier geprägt ist, sowie Keyboarder Leon Lischka aus Dorfen, der auf 80er-Jahre-Sound steht. Sie kennen sich vom Gymnasium, wo sie schon erste gemeinsame Auftritte hatten. Das Schlagzeug beackert Sam Maurer (25) aus Moos.

Auch beim folgenden Konzert von Life Case ging es ab. Kilian „Fisch“ Fischler an der Gitarre, Flo Gfüllner an der Posaune, Flo Hanslmeier an der Trompete, Andi Empl an den Drums und Sängerin Lea heizten Jung wie Alt mit Blues und Beatles-Covers ein. Und DJ SammyStandby alias Sam Schlossnikl ließ die Nachtschwärmer noch lange tanzen.

Bei so viel Betrieb und Gedränge war es schwer, einen Sitzplatz zu ergattern, und es gab oft kaum eine Chance, Essen und Getränke zu kriegen. Dafür traf man viele nette Menschen, hatte anregende Gespräche und viel Grund, erst spät nach Hause zu gehen. Und am Sonntagvormittag traf man sich schon zum Adlberger Gruppen-Gaudi-Lauf, zum Frühschoppen im Biergarten, den Auftritten der Flashlights, von Kati Shirin und den Elikia-Trommlern.