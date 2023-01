Autodieb in Österreich festgenommen

Von: Timo Aichele

Bei Wien ist der Autodieb der Polizei ins Netz gegangen (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Der dreiste Autodiebstahl kurz vor Weihnachten in Taufkirchen war nicht die erste Tat eines 36-Jährigen. Die Polizei hat ihn noch am Tag vor Heiligabend bei Wien festgenommen.

Taufkirchen - Mit einem BMW im Wert von 18 000 Euro ist ein Autodieb am Tag vor Heiligabend in Taufkirchen davongerast. Im Rahmen eines längeren Verkaufsgesprächs hatte der angebliche Interessent an dem Gebrauchtwagen einen Moment der Unachtsamkeit der Verkäuferin genutzt (wir berichteten). Wie die Polizeiinspektion Dorfen nun mitteilt, wurde ein 36-jähriger Serbe im Großraum Wien noch am Abend des Tattagesfestgenommen. Gegen ihn bestand ein von der Staatsanwaltschaft Stuttgart ausgestellter Haftbefehl wegen Autodiebstahls.

Schnell konnte dem Mann der Diebstahl des BMW nachgewiesen und der Wagen sichergestellt werden. In Österreich hatte er bereits versucht, das Fahrzeug an einen Autohändler zu verkaufen. In umfangreichen Ermittlungen hat die Polizei nun die Fluchtroute des 36-jährigen nachvollzogen und ist Hinweisen über mögliche Helfer nachgegangen werden.

Die rechtmäßigen Eigentümer konnten ihren BMW zwischenzeitlich aus Österreich wieder abholen. Da der Beschuldigte weiterer Fahrzeugdiebstähle im Raum München und Nürnberg verdächtig ist, wurde er nach Deutschland ausgeliefert und befindet sich hier in Haft.