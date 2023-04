Zu spät für Lärmschutzwälle an der B 388-Ortsumfahrung

Von: Fabian Holzner

Teilen

Erleichtert, dass es losgeht - beim Spatenstich am 22. März (v. l.): Christian Mattmann (Straßenbauamt), Taufkirchens Altbürgermeister und Vize-Landrat Franz Hofstetter, MdB Andi Lenz, Staatssekretär Michael Theurer, Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter, MdB Sandra Bubendorfer-Licht aus Mühldorf, Bürgermeister Stefan Haberl und stellvertretender Bezirkstagspräsident Rainer Schneider griffen beherzt zum Spaten. © Birgit Lang

Der Gemeinderat Taufkirchen debattiert über B 388-Ortsumfahrung. Für Lärmschutzwälle wäre weiterer Grunderwerb nötig. Dafür ist es jetzt zu spät.

Taufkirchen – Nach dem Spatenstich für den Bau der B 388-Ortsumfahrung von Taufkirchen vor vier Wochen beschäftigte das Wohl der Anwohner und Wildtiere die Gemeinderäte in der öffentlichen Sitzung am Dienstag. Die Gemeinde hatte ein vierköpfiges Team des Staatlichen Bauamtes Freising eingeladen, um einen aktuellen Sachstand zu bekommen.

Unverändert sollen acht Brücken teilweise zeitgleich errichtet und von Ende 2024 bis 2027 die Teilstrecken gebaut werden. Die Möglichkeit, die Bau- und Projektleiter nach ihrem Vortrag zu befragen, nutzten mehrere Gemeinderäte. Mehr als 20 Zuhörer, die nur zu diesem Tagesordnungspunkt gekommen waren, folgten den Ausführungen interessiert. Gemeinderat

Martin Huber (AfD) brachte eine Diskussion zum Thema Lärmschutz in Gang. Von vielen Bewohnern der Landessiedlung im Norden Taufkirchens sei er darauf angesprochen worden. Laut Lärmschutzgutachten ist für die nahe Siedlung keine schützende Baumaßnahme notwendig und ist somit auch nicht eingeplant. Huber regte an, dennoch den Erdaushub für einen Lärmschutzwall zu verwenden. „Wir könnten viel Ruhe in das Thema bringen“, wandte er sich an alle Fraktionen im Gemeinderat.

Grundsätzlich sei die technische Möglichkeit gegeben, vor dem Hintergrund eines möglichst sparsamen Flächenverbrauchs seien aber keine Grundstücke für einen Wall vorgesehen, antwortete Abteilungsleiterin Sonja Schwarz vom Staatlichen Bauamt. Hierfür müsste man „eine Vereinbarung auf anderer Basis finden“ – also neuen Grunderwerb, nach ohnehin langen und schwierigen Verhandlungen nun von Gemeindeseite aus neu anstoßen, sagte Schwarz. „Eigentlich ist es hierfür schon zu spät“, äußerte sie angesichts des zu erwartenden zeitlichen Rahmens.

Nicht für zu spät hielt Korbinian Empl (Freie Wähler) Maßnahmen zum Lärmschutz an der Brücke über den Stephansbrünnlbach im Nordwesten. Hier würde ein zusätzlicher Grunderwerb entfallen, da man den Lärmschutz in das Bauwerk integrieren könnte. „Die Kosten müsste die Gemeinde tragen. Aus rein technischer Sicht ist für diesen Schritt jetzt ein guter Zeitpunkt“, äußerte hierzu Sven Bonecke, Projektleiter Planung.

Eine andere Art des Lärmschutzes, die Verwendung eines geräuscharmen Asphalts, brachte Christian Aigner (FW) ins Gespräch. Ein sogenannter Flüsterasphalt werde nicht zum Einsatz kommen, da das Material schnell sanierungsbedürftig sei. Generell komme aber ein lärmmindernder Belag zum Einsatz, so Bonecke.

Angesichts „steigender Wildunfälle gerade in unserer Region“, wollte Anneliese Mayer (CSU) wissen, ob vorbeugende Maßnahmen für die zunächst nicht geschwindigkeitsbeschränkte Bundesstraße vorgesehen sind. Felix Krötz, Abteilungsleiter für den Landkreis Erding, verneinte dies, sprach aber von „intensiven Beobachtungen“. Mayer hielt das Prinzip „Abwarten, bis man Wild tot fährt“, für nicht ausreichend und regte rechtzeitige Vorkehrungen an.

Seines Wissens sei der Grunderwerb noch gar nicht abgeschlossen, sagte Niko Kronseder (CSU) zu den Vertretern des Bauamts. Das bestätigten die insofern, als dass noch keine notariellen Verträge bestünden. Diese würden erste nach einer Schlussvermessung erfolgen. Grundsätzlich bestehe aber Baurecht, da man sich mit allen Grundstückseignern geeinigt habe, und alle Klagen zurückgezogen worden seien.