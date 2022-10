Perfekte Gefährten: 25 Jahre „Perfect Fellows“

Band aus Taufkirchen

Die Taufkirchener Band „Perfect Fellows“ rockt seit 25 Jahren. Die Anfänge waren im alten Jugi. Dort probten die Freunde und spielten umjubelte Konzerte.

Taufkirchen – Gut, die Stones spielen schon seit 60 Jahren zusammen, aber die sind ja auch um einiges älter als die „Perfect Fellows“. Die drei Taufkirchener bringen es als Band heuer aber auch schon auf 25 Jahre. Die eigentlichen Wurzeln reichen sogar bis ins Jahr 1995 zurück. Damals gründeten drei 17-Jährige spontan die Band „Damokles“. Die ersten Proben von Markus Prediger, Alex Urban und Tom Rable fanden im Keller der Rables statt.

„Wir fanden das total cool, der Gedanke auf der Bühne zu stehen und zu rocken, war für uns entscheidend“, erzählt Urban. Dass damit aber erst mal gehörig Arbeit verbunden sein würde, war ihnen nicht sofort bewusst. Tom besaß eine Gitarre, Alex ein Klavier, und Markus kaufte sich von seinem ersten Lehrlingsgehalt seinen Bass.

„Anfangs war die Band natürlich total so ein Jugi-Ding. Da hatten wir auch unseren ersten Auftritt“, erzählt Mittelschullehrer Urban. „Mann, war ich da nervös. Da existiert sogar noch ein altes Video.“ Musikalisch sei es so „na ja“ gewesen, aber „stimmungstechnisch der Hammer. Das alte Jugi war gesteckt voll. Das weiß ich heute noch, wie wenn’s gestern gewesen wäre.“

Beim allerersten Auftritt in München, 2002 beim Emergenza Bandwettbewerb, hatten ihre Fans sogar einen Bus organisiert. „Da sind bestimmt 60 Leute mit uns mitgereist. Ein Fan soll sogar nen Stagedive gemacht haben. Ich weiß aber nicht mehr, ob er sicher vom Publikum gefangen wurde.“

+ Früher war das Jugi in Taufkirchen das Zentrum der Bandaktivitäten. Hier probten und traten sie auf. 2002 in der Besetzung (v. l.) Alex Urban, Peter Neumeier, Manfred Mildenberger und Markus Prediger. © Birgit Lang

Lange spielte die Band fast nur eigene Songs. „Da hat jeder mal getextet und Melodielinien entwickelt.“ Seit geraumer Zeit stammen nahezu alle Melodien und Texte von Urban, seine Freunde setzen die Ideen dann auf ihren Instrumenten um.

Das Rockige ist im Laufe der Zeit, auch der Besetzung geschuldet, weniger geworden, aber ihre Rockwurzeln verleugnen die Fellows – englisch für Gefährte oder Mitglied – nie. Das ist auch auf ihrem 2018 aufgenommenen Album „Amped“ zu hören, mit neun Eigenkompositionen in Englisch, Bayerisch und Hochdeutsch schaffen sie darauf den Spagat zwischen hartem Rock und akustischer Musik. Das Album steht auf jedem Download-Portal.

Der Name „Perfect Fellows“, zunächst „AMP – All My Perfect Fellows“, kam um 2004 ins Spiel. Musikalisch hatten sich die Jungs relativ weit vom alten Sound entfernt, sodass sie auch namentlich einen Neustart wollten. Der Name war eine Spielerei mit den Anfangsbuchstaben der Mitglieder.

Die Idee zur Akustikband entstand ab 2008. Schlagzeuger Florian Hausen war ausgestiegen, also kaufte sich Urban ein Cajon. Und schnell waren sich die Drei einig, in welche Richtung das Ganze nun gehen könnte: mehr Coversongs und Auftritte in Bars und Kneipen.

Richtig mit Gigs fing es wieder 2011 im Boveda in Taufkirchen an, wo die Perfect Fellows seither ihr traditionelles Vorweihnachtskonzert bestreiten. Dieses Jahr, wenn alles gut geht, am 16. Dezember. „Seither haben wir klasse Auftritte in den unterschiedlichsten Locations. Auch beim Sinnflut oder der Nacht der Blauen Wunder sind wir immer wieder dabei“, sagt Neumeier.

In den vielen Jahren blieben auch peinliche Situationen bei Auftritten nicht aus. Als Urban vor Urzeiten etwa in der Schwindkirchener Disco zur elektrischen Gitarre griff und sein neues Stimmgerät nicht auf Normalstimmung gestellt hatte: Konsequent spielte er den kompletten Song um einen Halbton höher, was sich ziemlich schräg anhörte. „Das krieg ich heute auch noch manchmal aufs Brot geschmiert.“

Der größte Gig war beim „Aqua Turbo Contest“ 2006 in Ingolstadt vor mehreren hundert Leuten. Weil sich die Jungs bei dem größten mittelbayerischen Bandwettbewerb keine Gewinnchancen ausmalten, wollten sie die Entscheidung nicht abwarten. Beim Rausgehen hörten sie, wie der Gewinner verkündet wurde: „Wir! Seitdem haben wir einen tollen Pokal und wir durften als Belohnung auf dem Open-Flair in Ingolstadt spielen“, so Urban.

Ihr kleinster Gig war 2006 in Berchtesgaden. „Wir spielten zusammen mit den Lokalmatadoren Mr. Hyde. Vier Zuseher waren anwesend: die Mitglieder von Mr. Hyde. Sie wiederum hatten im Anschluss auch nur vier Zuseher: uns“, erinnert sich Neumeier.

Auch mit einem engsten Gig können die Drei aufwarten. Seit Jahren spielen sie einmal im Jahr im Jägerstüberl in Rosenheim. „Eine Kneipe eng wie ein Schlauch, aber eine super Location, auf rund zwei Quadratmetern im Publikum. Wir lieben diesen Auftritt“, sagt Prediger.

Richtig Angst hatten sie, als Neumeier bei einem Auftritt in einem Jugendzentrum im Freisinger Landkreis auf der Bühne ein paar heftige Stromschläge von einem defekten Verstärker abbekam. „Das war unser übelster Auftritt“, erinnert sich der 42-Jährige, der mittlerweile als Channel-Sales-Director bei Eset arbeitet.

Aber auch Höhepunkte gab es immer wieder. Als sie 2005 die Band der Woche bei der Antenne Bayern „Soundgarage“ waren und ihr Song „What it’s like“ wochenlang lief. Oder im gleichen Jahr, als Neumeier und Urban die Live-Gitarristen von Maria Mena bei der Mc Chart-Show in München waren. Für den 43-jährigen Pädagogen ist auch ein Benefizkonzert unvergesslich, das sie 2018 im Bürgersaal für die Tafel und den Taufkirchener Förderverein veranstalteten.

Wie schafft man es, so lange zusammen zu spielen? „Markus, Peter und ich sind beste Freunde, wir sind schlicht auf einer sehr ähnlichen Wellenlänge. Auch musikalisch gibt’s viele gemeinsame Vorbilder“, so Urban. Feinwerkmechaniker-Meister Prediger ergänzt: „Wir bilden als Band eine Einheit und verbiegen uns nicht, auch nicht bei den mittlerweile zahlreichen Coversongs.“

Für ihr Hobby haben sich die Musiker schon während Ausbildung, Studium und Arbeit immer Zeit genommen und das soll auch so bleiben, auch wenn das nicht mehr in dem Maße wie noch vor 25 Jahren möglich ist.

Kontakt: www.perfectfellows.de