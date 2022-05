Moosener Bauernmarkt: Doppelt so groß, achtmal so teuer

Von: Birgit Lang

Aktuelle Ideen für den Bauernmarkt werden in der Bürgerversammlung vorgestellt. Der Holzpavillon soll vergrößert und dabei dringend nötige Toiletten und Lagerräume geschaffen werden. Der Biergarten soll erhalten und die oft zugeparkte Feuerwehrzufahrt (l.) verengt werden. © Birgit Lang

Der Moosener Bauernmarkt sorgt weiterhin für hitzige Diskussionen. Nach neuesten Plänen soll das Gebäude abgerissen und durch einen doppelt so großen Neubau ersetzt werden. Die Ideen werden in Bürgerversammlung vorgestellt.

Moosen – Das Thema Vergrößerung des Bauernmarkts und Lagerraum für Vereine sorgt nach wie vor für hitzige Gespräche in Moosen. In der Jahreshauptversammlung des Vilstaler Bauernmarktvereins wurde deshalb nochmals von Mitglied Günter Mayr, zugleich Leiter des gemeindlichen Bauamtes, sowie dem Vorsitzendem, Gemeinderat Kurt Empl, versucht, Unklarheiten und Gerüchte zu beseitigen.

Kurz vor Corona sei eine Delegation von örtlichen Vereinen zu einer Sitzung des Taufkirchener Bauausschusses gekommen – mit dem Wunsch nach Lagerfläche, die am Feuerwehrhaus realisiert werden sollte, erzählte Mayr. Empl habe die Idee für eine Toilette eingebracht. Es folgten erste Entwürfe. Zwischenzeitlich gelang es, wegen der nötigen WC-Anlage, Moosen ins vereinfachte Dorferneuerungsprogramm aufzunehmen, bei dem es bis zu 60 Prozent Zuschuss, maximal 300 000 Euro für ein Gebäude mit öffentlicher Nutzung durch die Dorfgemeinschaft im Kerngebiet, gebe.

Es folgten weitere Ideen, Pläne und Diskussionen, aber auch Missverständnisse mit der ersten Veröffentlichung des Vorhabens im Gemeindeblatt (wir berichteten). Bei der neuesten, noch nicht vom Gemeinderat abgesegnete Variante würde der Biergarten komplett erhalten bleiben, sagte Mayr. Damit käme man vor allem den Wünschen der ehemaligen Aktiven der Dorferneuerung nach.

Beim vorgestellten Konzept würde das bestehende Kaltgebäude durch ein neues, doppelt so großes Warmgebäude ersetzt. Die fünf Meter breiten Senkrechtstellplätze bleiben im Entwurf, die Feuerwehrausfahrt wird schmäler. An der Nordseite würde eine Behinderten- und Personaltoilette, Lagerfläche oder Pizzaverkaufsfläche entstehen. Und die Feuerwehr und die Schützen seien aus der Nummer raus, sie würden ihr eigenes Lager am Feuerwehrgerätehaus realisieren, stellte Mayr klar. Mit dem Bauernmarkt hätten sie dann nichts mehr zu tun.

Ausgiebig diskutiert wurden die Pläne in der Versammlung des Vilstaler Baunernmarktvereins mit dem Vorsitzenden Kurz Empl (stehend). © Birgit Lang

Dieser Plan wird in der Bürgerversammlung am Donnerstag, 12. Mai, um 19 Uhr im Gasthaus Zuhr vorgestellt.

Was die Kosten anbelangt, tun sich Welten auf. Das Holzgebäude des Bauernmarktes habe vor gut 16 Jahren rund 60 000 Euro an Material gekostet und sei ehrenamtlich erstellt worden, führte Mayr weiter aus. Das neue, rund 15 mal zwölf Meter große Warmgebäude liege bei 500 000 Euro aufwärts. Denn es benötige WC- und Heizanlagen sowie Dämmtechnik.

Den Biergarten zu verkleinern und weitere Anbauten und Gebäude auf dem Areal zu errichten, wie schon angedacht war, hätte nicht gepasst, erklärte Karl Liebl, der damalige Vorsitzende der Dorferneuerung. „Da wäre ich strikt dagegen.“ Zum vorliegenden Entwurf meinte er: „Damit kann ich leben“. Auch Ex-Gemeinderat Josef Galler wehrte sich gegen Lagerräume. „Da stellt es mir die Haare auf.“ Empl hatte sogar noch weitere Visionen: Man könnte das Gebäude unterkellern, um dort einen Schützenstand zu errichten.

Hermine Lenz vom Bauernmarkt ärgerte sich, dass sie sich ehrenamtlich um die Blumen am Dorfplatz kümmere und dieser als „reiner Wohnmobil- und Anhängerstellplatz“ missbraucht werde. Empl beruhigte sie: Wild- und Langzeitparken sei dort bald nicht mehr möglich. Es würden Schilder aufgestellt für bis zu vier Stunden Parkzeit.

