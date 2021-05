Taufkirchen: Große Trauer um 28-jährige Lehrerin - Mordverdächtiger wird in Klinik behandelt

Junge Frau mittlerweile obduziert

Trotz eines Haftbefehls wegen Mordes wurde der 34-jährige Verdächtige zunächst im Klinikum Erding behandelt. Er hat sich nach der Tat in Taufkirchen selbst so stark verletzt, dass er nicht transportfähig war.

Taufkirchen/Freising – Im Fall der in Taufkirchen getöteten jungen Lehrerin wurde ein Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Das hat der zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Landshut bereits am Donnerstag entschieden. Allerdings war der Beschuldigte am Freitag noch nicht transportfähig. Der 34-Jährige befand sich unter Bewachung der Polizei im Klinikum Erding. Dort war er eingeliefert worden, nachdem er sich in suizidaler Absicht selbst verletzt hatte.

Taufkirchen: Mutmaßlicher Täter mit Corona im Erdinger Krankenhaus

Nach Informationen unserer Zeitung hatten Nachbarn gesehen, wie der Mann nur in Unterwäsche aus seiner Wohnung an der Erdinger Straße in Taufkirchen abgeführt und anschließend ins Erdinger Klinikum gefahren wurde. Der Täter ist aktuell mit Corona infiziert.

Der Verdächtige ist der Lebensgefährte der 28-Jährigen, die im Kreis Freising gelebt und gearbeitet hat. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord handelt es sich um einen 34-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen. Die Frau war in der Nacht zum Donnerstag leblos in seiner Wohnung in Taufkirchen aufgefunden worden. Zuvor hatten sowohl Angehörige als auch der Arbeitgeber eine Vermisstenanzeige erstattet.

Taufkirchen: Mordkommission Erding sucht weiter nach Spuren

Die Getötete wurde zwischenzeitlich durch das Institut der Rechtsmedizin München obduziert. Aus ermittlungstaktischen Gründen können hierüber keine detaillierten Ergebnisse bekanntgegeben werden. Auch ob der Verdächtige geständig ist, verrät die Polizei nicht. Die Mordkommission der Kripo Erding war auch am Freitag wieder in der Wohnung, um Spuren zu sichern.

Im Kreis Freising trauert währenddessen die Schulfamilie. Kollegen, Schüler und Eltern sind schockiert. Für sie alle hat das Schulamt noch am Vatertag ein Gesprächs- und Betreuungsangebot organisiert. „Trauerfälle hatten wir schon viele, aber nicht so einen extremen“, erklärt der stellvertretende Schulamtsdirektor Bernhard Kindler im Pressegespräch. Die junge Frau sei an mehreren Schulen im Landkreis als Fachlehrerin im Einsatz gewesen.

Taufkirchen: Krisenteam soll Betroffenen bei der Bewältigung helfen

Nach der traurigen Nachricht stellte Kindler ein Krisenteam aus Schulleitern, Schulpsychologen, Schulsozialarbeitern und Vertretern des Schulamts zusammen. Eines stand von Anfang an fest: „Ohne Informationen bis Montag warten – das geht nicht“, ist sich Kindler sicher. Per Mail wurden Briefe an die Elternbeiräte und Klassenelternsprecher verschickt.

Darin seien die Eltern gebeten worden, mit ihren Kindern über die tragischen Ereignisse zu sprechen. Am Freitag standen den Schülern in den betroffenen Schulen Psychologen zur Seite. Dass es sich bei dem Tod der Lehrerin um ein Gewaltverbrechen handelt, wissen die Kinder. „Nicht aber die weiteren Umstände“, betont Kindler.

In den betroffenen Schulen macht man sich nun Gedankten, wie eine Trauerfeier aussehen könnte. Die Trauer in Bilder zu verarbeiten, sei ebenso denkbar wie ein Kondolenzbuch oder ein Trauerraum, sagt Kindler.

