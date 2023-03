Taufkirchener Boulderhalle nimmt erste Hürden

Von: Fabian Holzner

Teilen

Ansichten der geplanten 250 Quadratmeter großen Halle begutachteten die Taufkirchener DAV-Mitglieder bei ihrer Jahreshauptversammlung im Bürgersaal. © Fabian Holzner

Die Bodenplatte für die Taufkirchener Boulderhalle ist bereits betoniert. Die DAV-Mitglieder stemmen die Finanzierung.

Taufkirchen – Der Startschuss für das größte und kostspieligste Projekt in der Geschichte des Deutschen Alpenvereins Taufkirchen ist gefallen: Die Boulderhalle am Waldbad entsteht, die ersten Arbeiten sind erfolgt.

In Eigenleistung hatte man im November begonnen, den Drahtzaun am südlichen Rand des Waldbadgeländes zu entfernen. Von Firmen aus der Region wurde die Baugrube für eine Boulderhalle ausgehoben und die Bodenplatte bei frostigen minus zehn Grad betoniert, blickte Schorsch Bauer, Vorsitzender des Vereins, in der Jahreshauptversammlung im Bürgersaal zurück.

Im Moment steht man im engen Kontakt mit der für den Hochbau beauftragten Zimmerei, die die Vision der Kletterbegeisterten heuer umsetzen und zum Abschluss bringen soll. Seitens der Sektion wirken viele Hände mit, bei der Versammlung präsentierten Architekt und DAV-Mitglied Elmar Nitzl sowie Vorstandsmitglied Alex Seitz konkrete Grafiken, wie die Kletterwände in einer W-förmigen Anordnung aussehen könnten.

15 auf zwölf Meter wird der Bau östlich des bestehenden Kletterturms messen, die Boulderfläche mit allen Verwinkelungen und Überhängen auf bis zu 4,3 Meter Höhe insgesamt 250 Quadratmeter betragen. Auch ein Teil des Außenbereichs der Holzkonstruktion wird über 50 Quadratmeter mit Klettergriffen versehen. Der Wasseranschluss für die Toilette besteht bereits, der Schmutzwasserschacht soll vor Beginn der Waldbad-Saison gebaut sein.

Die Gesamtkosten wurden auf 360 000 Euro veranschlagt, wovon mehr als die Hälfte durch Zuschüsse finanziert werden. Den wahrscheinlich größten Anteil davon wird der Bayerische Landessportverband bereitstellen (75 000 Euro), der Dachverband DAV schießt 50 000 Euro zu, die Gemeinde Taufkirchen 45 000 Euro, der Landkreis Erding 15 000 Euro. Eine weitere Säule der Finanzierung ist ein Bankdarlehen von geplanten 40 000 Euro, abzubezahlen über zehn Jahre.

Als Zwischenfinanzierung des Großprojekts – der Verein muss in Vorleistung gehen, bis angekündigte Zuschüsse tatsächlich realisiert werden – werden auch Privatdarlehen von Mitgliedern herhalten. „Jedes Mitgliederdarlehen ist selbstverständlich günstiger als ein Bankdarlehen“, warb Schatzmeisterin Nina Eisgruber.

Schorsch Bauer berichtete von knapp 90 000 Euro, die DAV-Mitglieder bereits zur Verfügung gestellt haben. Auch die Spendenbereitschaft sei hoch, Privatpersonen, Stiftungen, Firmen und Banken unterstützen die Idee einer Boulderhalle in Taufkirchen.

Beisitzer Anton Spangenberg verwies schließlich auf die 20 000 Euro, die durch Eigenleistung gedeckt werden sollen. „Manpower“ sei gefragt. Wer handwerkliches Geschick einbringen könne, sei willkommen anzupacken, sagte Spangenberg.