Das ganze Dorf plant mit: Viele Vorschläge für Ortsmitte von Hofkirchen

Von: Birgit Lang

Teilen

Diskutierten eifrig mit: Kommandant Johannes Walter und Stefan Schraufstetter (v. l.) sowie viele andere Teilnehmer der gut besuchten Bürgerversammlung. © Birgit Lang

In der Bürgerversammlung diskutieren die Hofkirchener engagiert über ihr Feuerwehrhaus, die dortigen Parkplätze und weitere Ideen für die Dorfmitte.

Unterhofkirchen – Viel Klärungsbedarf zum geplanten neuen Dorfplatz mit Feuerwehrhaus gab es in der Bürgerversammlung in der Alten Schule Hofkirchen. Insbesondere die Themen Parkplätze und Spielplatz wurden sachlich und konstruktiv diskutiert. Aber auch andere Themen brannten manchem in der bestens besuchten Versammlung unter den Nägeln.

Anton Elas aus Fenkenöd ärgerte sich, dass der Kirchenparkplatz mittlerweile zum Dauerparkplatz für Anwohner geworden sei. Peter Zistler aus Babing berichtete, dass die Straße von Permering nach Hofkirchen kurz vor Uttenberg an ein paar Stellen abbreche. Auch in Permering reiße die Straße aus, was „gar nicht ungefährlich“ sei, fügte Anlieger Alois Bauer an. Er führte dies auf die Kanalarbeiten zurück.

Peter Stadler aus Babing fragte, warum die Gewerbesteuereinnahmen von 2017 bis 2018 um über zwei Millionen niedriger ausgefallen seien als zuvor. Sei es da überhaupt erstrebenswert, dafür Gewerbegebiete auszuweisen? Bürgermeister Stefan Haberl stellte klar, dass die Gewerbesteuereinnahmen 2014 bis 2016 Ausreißer nach oben gewesen seien, von einigen wenigen Unternehmen. Normalerweise lägen sie um die drei Millionen Euro im Jahr. Dies sei eine wichtige Einnahme für die Gemeinde. Es wäre falsch, keine Gewerbegebiete auszuweisen, folgerte der Bürgermeister

„Ich wünsche mir einen Spielplatz für Hofkirchen“, im Ort gebe es keinen, wo man sich mit den Eltern und Kindern treffen könne, sagte Stefan Schraufstetter. Der neue Dorfplatz schien dem Holzlehener dafür prädestiniert. Bevor man mit der Dorferneuerung in dem Bereich anfangen könne, müsse man erst wissen, wie es mit dem Feuerwehrhaus weitergeht, antwortete Haberl.

Er bat Landschaftsarchitekt Christian Mussnig die Vorentwurfsplanung nochmals detailliert vorzustellen. Nach seinen Worten entsteht im mittleren Bereich das neue große Feuerwehrhaus mit drei Toren und mindestens 22 Parkplätzen. Es werde durch eine Rampe, Stufen oder eine Mauer vom eigentlichen Dorfplatz vor dem Bürgerhaus abgetrennt.

Das alte Gerätehaus sollte so lange stehen bleiben, bis das neue fertig sei, damit der Betrieb aufrechterhalten werden kann, forderte Kommandant Johannes Walter. Sonst müsse man „eine Interimslösung“ finden, etwa ein Zelt.

Ob eine Schranke für den Parkplatz der Einsatzkräfte nötig sei, wollte Schraufstetter wissen. Diese Parkplätze müssten klar gekennzeichnet werden, antwortete ihm der Planer. „Ein Schild müsste reichen.“ Der Platz vor dem Bürgerhaus könnte auch für große Veranstaltungen genutzt werden. Auch ausreichend Fläche für ein Festzelt sei vorhanden. Mindestens 20 Parkplätze seien hier vorgesehen, weitere vier möglich. Er würde aber nicht alle markieren. „20 sind zu wenig“, konterte Anton Elas. „Ist der gesamte Dorfplatz als Parkplatz möglich?“, fragte Ulrich Wolter. Das empfahl der Architekt nicht. Das könne Zuschüsse gefährden.

Am Dorfplatz sei zudem eine Grüninsel mit Aufenthaltsqualität, Sitzgelegenheit und Wasserspiel vorgesehen, erläuterte der Planer. Hier könnte ein Spielgerät für Kleinkinder installiert werden, meinte er in Richtung Schraufstetter.

Für einen größeren Spielplatz empfahl er allerdings den Bereich hinter dem Bürgerhauses, abseits vom Verkehr. Das sah auch Bäcker Hans Bauer aus Unterhofkirchen so. Dort sei früher schon ein Bolzplatz gewesen, meinte er.

Martin Weber aus Großköchlham bezweifelte, dass man von der Kirche einfach Grund erwerben könne. Außerdem müsse immer eine Aufsicht beim Spielplatz dabei sein, gab er zu bedenken. Vielleicht könnte man die Fläche mieten, schlug der Bürgermeister vor. Alois Bauer und Kommandant Walter hielten einen Spielplatz direkt am Dorfplatz für zu gefährlich, insbesondere beim Feuerwehreinsatz.